Conmoción en la Copa Potrero: un ex Boca quedó inconsciente durante un partido

Este jueves se vivió un momento de tensión durante un encuentro de la Copa Potrero que organiza el Kun Aguero. A falta de tres días para la final del torneo, un exjugador de Boca y River que participa en el certamen quedó inconsciente luego de haber chocado con un rival y cayó desplomado en pleno partido entre Villa Rosa y Picapiedras.

Se trata de Nicolás Bertolo, el exvolante sufrió el golpe durante el segundo tiempo cuando comandaba un contragolpe y sufrió un impacto en la cabeza contra la espalda de uno de sus rivales.

Ante esta situación y tras desplomarse en el campo de juego, se solicitó de urgencia la presencia de médicos en el lugar.

“Bertolo”



Porque el ex River Nicolás Bertolo fue retirado inconsciente tras un fuerte golpe en la Copa Potrero del Kun Agüero.



pic.twitter.com/opgsRO4k6a https://t.co/7oAGe4jKRa — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 21, 2024

El personal de salud retiró al jugador en camilla y tras un breve parate, el partido se reanudó: terminó igualado 1-1 y Picapiedras avanzó tras imponerse en los penales.

Conmoción en la Copa Potrero: «La verdad que nos asustamos»

Tras el partido, Claudio Yacob trajo tranquilidad luego del tenso momento que se vivió en la Copa Potrero. «La verdad que nos asustamos. Lo acompañé y me quedé al lado de él», sostuvo.

Y detalló que «por suerte me escuchó y me quedé tranquilo cuando me contestó que estaba bien. Que la familia se quede tranquila que, si Dios quiere, se puede incorporar tranquilo”.