Feriados 2025: qué mes habrá dos fines de semana largo consecutivos y una semana laboral de 3 días

Pasó el Día del Trabajador y el próximo feriado será el 25 de mayo 2025, fecha patria en la que se conmemora la Revolución de Mayo de 1810. La jornada de conmemoración este año cae domingo. En ese contexto, muchos se preguntan si la fecha será trasladada para gozar de un fin de semana largo.

De acuerdo con el calendario oficial, el 25 de Mayo no será trasladado ni se habilitará un feriado puente turístico. La decisión fue confirmada por el Gobierno nacional, que descartó la posibilidad de extender el descanso. Sin embargo, en junio 2025 se dará una inédita semana laboral de tres días.

Feriados: la inédita semana laboral de tres días en junio 2025

Para este año el Gobierno Nacional sacó los feriados con fines turísticos y los cambió por “días no laborales”, el calendario oficial establece en junio 2025 la posibilidad de dos fines de semana largos consecutivos, que forman una semana laboral de apenas tres días.

Se trata de los feriados del lunes 16 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (es el 17, pero se traslada al lunes) y del 20 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano que este año cae viernes.

De esta manera, solo se trabajan los días martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de junio 2025. Aquellos que no trabajan los sábados y/o domingos, hasta podrían pedirse vacaciones esos tres días y formarse un descanso extendido de nueve jornadas consecutivas.

Los feriados del 2025

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.

Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.