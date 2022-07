Copa Libertadores: Estudiantes goleó y avanzó a cuartos

La facilidad con la cual Estudiantes de La Plata resolvió su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores es para aplaudir. Las eliminaciones de Boca y River ponen en contexto el logro que anoche obtuvo el Pincha y que Talleres y Vélez venían de adquirir en las horas previas.

En tiempos donde los equipos brasileños dominan a gusto y placer en el fútbol del sur del continentes (ver aparte Copa Sudamericana), los tres conjuntos nacionales que se metieron entre los ocho mejores del máximo certamen a nivel clubes en esta parte del mundo, disfrutan de lo que ya es un gran éxito.

Lejos de los candidatos, Estudiantes de La Plata siempre tiene peso en la Libertadores por las que ha ganado en su historia y por las características de su plantel, que interpreta como pocos en la disciplina la esencia de su idiosincrasia.

Lo mismo pasa con el entrenador, porque Ricardo Zielinski lleva adelante el equipo con lineamientos claros, donde los ataques verticales, la búsqueda del gol y la solidez defensiva son piezas clave.

Pero esta clasificación del Pincha tras la goleada de anoche por 3 a 0 sobre Fortaleza no se construyó de la noche a la mañana. Es que el Ruso tuvo que ajustar piezas cuando los resultados no se dieron y eso no fue hace mucho.

En la Copa de la Liga Profesional, Estudiantes había clasificado primero en su zona, pero sufrió un duro golpe en el primer cruce cuando, de local, fue eliminado por Argentinos Juniors.

Zielinski sufrió, además, la baja de uno de sus mejores jugadores: el cipoleño Gustavo Del Prete. Las llegadas de Benjamín Rollheiser y Leonardo Heredia son apuestas interesantes, pero ambos integran, por ahora, el banco de suplentes.

El regreso de Pablo Piatti va por el mismo lugar, ya que ayer tuvo minutos recién en el complemento.

Pero si hay una virtud que tiene Estudiantes es que no depende de un futbolista, como demostró anoche tras la lesión de su goleador Mauro Boselli. Su reemplazante, Franco Zapiola, fue el encargado de cerrar la cuenta en la goleada sobre el último de la Liga de Brasil (Brasileirao).

En la goleada del jueves por la noche, la expulsión de Yago Pikachu en el primer tiempo le allanó el camino.

"Pikachu":

Porque se fue expulsado del partido de Fortaleza ante Estudiantes pic.twitter.com/TFoHygkqfM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 8, 2022

Antes, el interesante mediocampista Manuel Castro había puesto en ventaja al Pincha, que ahora será rival de Athletico Paranaense.

Se trata de uno de los cinco conjuntos brasileños que llegaron a cuartos, tiene a Luiz Felipe Scolari como DT y acaba de sumar a Fernandinho, volante proveniente de Manchester City.

Por historia, oficio y plantel, Estudiantes asoma como el equipo argentino más cercano a dar el golpe en esta Libertadores, donde los gigantes brasileños, llenos de dólares, parecen gobernar por completo como en las ediciones recientes.