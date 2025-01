Daniel «Pampa» Gómez: «Estoy ilusionado, Cipolletti es un club grande»

Venerado por los hinchas de Central Norte de Salta y muy querido en el fútbol de Bariloche, Daniel Gómez se convirtió en el primer refuerzo de Cipolletti para el Federal A 2025.

El «Pampa», apodado así por ser oriundo de la ciudad pampeana Lonquimay, viene de ascender a la Primera Nacional con el club salteño. Es volante central y tiene 34 años.

«Ni bien supe que estaba el interés nos pusimos de acuerdo rápido. Cipolletti es un equipo grande y a uno como jugador le gustan los desafíos importantes. En una semana nos pusimos de acuerdo, estoy contento e ilusionado«, aseguró Gómez en diálogo con Río Negro.

Su salida de Central Norte sorprendió a los hinchas ya que fue uno de los pilares para el ascenso en el Federal A. «Gracias a Dios me tocó jugar todos los partidos y ser importante para la obtención del ascenso. Entonces eso a uno como jugador lo deja tranquilo. Después son decisiones dirigenciales y de los técnicos, de contar o no con uno. Siempre hice las cosas bien, me brindé al máximo y la gente me lo reconoce. El cariño de ellos es lo más importante que me llevo de Central, además del ascenso», destacó el pampeano.

El volante vistió las camisetas de Alianza de Cutral Co y dejó un grato recuerdo en Estudiantes Unidos y Cruz del Sur en Bariloche. Además, jugó varias temporadas en el fútbol venezolano.

«Cipolletti es un club que conozco y he enfrentado, sé que es un club grande. Las expectativas son muy altas, cuando llegás a un equipo así sabés que tenés que pelear cosas importantes, así que quiero hacer y repetir lo mismo que hicimos en Central Norte», destacó.

A la hora de hablar de sus cualidades, Gómez describió: «Soy un jugador ya experimentado, he tenido la posibilidad de jugar afuera, de ganar torneos, también de jugar copas internacionales y conseguir cosas acá en el ascenso. Quiero ganar siempre, soy muy responsable y disciplinado. Trato de aportarle al equipo lo mío, la visión de juego y la pelota parada, que es algo que me ha caracterizado en mi carrera. Trataré de darles eso y de brindarme al máximo desde el lugar que me toque y donde me lo pida el entrenador».

El Albinegro comenzará su pretemporada en febrero bajo las órdenes de Daniel «Chango» Cravero. Antes de fin de año confirmó la continuidad de Facundo Crespo y Yago Piro. En las próximas horas se anunciaría el segundo refuerzo.