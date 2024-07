Darío Benedetto reveló detalles de su futuro fuera de Boca: «Cuando yo digo algo lo cumplo»

Darío Benedetto finalizó su segundo ciclo en Boca y reveló detalles sobre el futuro de su carrera. El Pipa estaba apartado del plantel xeneize y decidió de común acuerdo rescindir su contrato. Ahora, está a la espera de ofertas ya confirmó en dónde no jugaría.

En diálogo con TyC Sports, el experimentado goleador aseguró que no deseaba vestir otra camiseta en el continente que no sea la azul y oro. «Hay cosas de Brasil, pero cuando yo digo algo lo cumplo. Yo en Sudamérica no. Porque sino me hubiese quedado en Boca sin jugar», confirmó.

Y explicó cuáles son sus fundamentos para tomar esta decisión: «Con todo el respeto del mundo a los clubes, no significa que tenga algo especial, pero no. Para mi, Sudamérica es jugar en Boca. La realidad es que no hay nada concreto, mis representantes siguen trabajando. Paciencia, mientras tanto sigo entrenando».

El delantero de 34 años aprovechó para elogiar a los fanáticos del Xeneize y explicó los motivos por los que cerró su segundo ciclo en el club de la Ribera. «Yo no tengo palabras para agradecerle al hincha de Boca por todo el cariño que me ha dado, aun en las malas. Se agradece muchísimo. Ahora, a disfrutar a Boca como hincha. Como jugador se cumplió un ciclo. Espero que también lo entiendan de esa misma manera, que hay ciclos de jugadores que se cumplen en los clubes y el mío estaba cumplido».

Además, les dejó un mensaje a todos los hinchas: «Simplemente agradecerles por todo el cariño que me han dado en estos años. Yo soy Pipa Benedetto gracias a la gente y gracias a Boca. Todo lo que pasé con Boca me superó todo, yo viene como un hincha, a cumplir el sueño de jugar en Boca. Jamás me imaginé convertir tantos goles, ganar varios títulos con el club, que la gente me tome un cariño. Sentir que la Bombonera te ovacione, para mi fue otro de los sueños que cumplí y me superó muchísimo«.

Darío Benedetto rescindió su contrato con Boca

Sin ofertas para poder venderlo, los dirigentes se pusieron en contacto con el entorno del jugador para resolver su se partida.

Benedetto quedó marginado de las convocatorias (la última fue en el empate ante Fortaleza, el 15 de mayo) después del polémico episodio en el que se presentó a entrenar al día siguiente de su fiesta de cumpleaños pero fue enviado de regreso a su casa junto a Norberto Briasco.

Desde ese entonces, tuvo una charla con el entrenador y siguió trabajando con el plantel, pero sin ser tenido en cuenta.

Con la reciente llegada de Milton Giménez de cara al segundo semestre con el objetivo de que sea la alternativa de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quedó más que claro que el ciclo del Pipa estaba entrando en su recta final; y finalmente, se concretó su salida.