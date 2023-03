El creador de «Muchachos» se quedó sin entradas pero lo invitaron a ver Argentina – Panamá

Aunque no todos conozcan su nombre, casi no hay argentinos que no sepan la letra que él creó. Se trata de Fernando Romero, el autor de la versión de «Muchachos» que se cantó durante el Mundial de Qatar y quedará ligada para siempre en el recuerdo del título de la Selección.

En los últimos días, él mismo contó que no había podido conseguir entradas para el partido amistoso del próximo jueves con Panamá en el Monumental, donde Argentina festejará su tercera estrella con el público, por primera vez en un estadio.

Ante una demanda enorme y el colapso de la página web, fueron muchos los que se quedaron afuera del partido aunque parecía increíble que el que inventó la canción más famosa no pueda asistir.

Todo nació de un tweet de septiembre del año pasado pidiendo temas nuevos para la Selección y ahí apareció @fnromero con la respuesta y con el tema que hoy es sensación. Lo cantaron los jugadores en Wembley y Leo Paredes hasta subió la letra. Ojalá la cantemos todos juntos en 🇶🇦! pic.twitter.com/J5KWfjZhdd — Matias Pelliccioni (@MatiPelliccioni) June 2, 2022

Esa noticia generó repercusión en las redes sociales y los hinchas hicieron campaña para pedir que le regalen una entrada a Romero, por su aporte invaluable.

«No soy de manguear, nunca mangueé nada, ni antes, ni durante, ni en ninguna nota ni nada. Pero sí me gustaría tener un contacto, saber que ellos saben de mi existencia, que saben quién soy, la posibilidad de hablar con alguien de AFA, dirigentes, jugadores o quien sea. No pude contactarme con nadie y la verdad que para mí es un sueño eso, me gustaría poder cumplirlo«, había dicho luego de no obtener el ticket.

Finalmente, Fernando recibió un llamado especial de AFA y fue invitado para el partido con Panamá, un acto de justicia después de la frustración por no conseguir una entrada.

Me cuesta hacer entrar los agradecimientos en un tweet. Hoy @tapiachiqui me contactó para hacerme parte de la fiesta del jueves, y eso es en gran parte gracias a ustedes, que se enamoraron de la canción, y quisieron regalarme esta oportunidad. Me rebalsa el corazón. Los quiero. — Fernando Romero ⭐️⭐️⭐️ (@fnromero) March 20, 2023

«Me cuesta hacer entrar los agradecimientos en un tweet. Hoy Chiqui Tapia me contactó para hacerme parte de la fiesta del jueves«, escribió en su cuenta de Twitter.

«Eso es en gran parte gracias a ustedes, que se enamoraron de la canción, y quisieron regalarme esta oportunidad. Me rebalsa el corazón. Los quiero», agradeció.