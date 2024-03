El crudo relato de Pato Fillol, campeón del Mundial 78′: «Le pegaron a mi viejo para que firme un contrato»

El deporte no quedó aislado del terror que se vivía durante la dictadura militar, en Argentina. Ubaldo Matildo Fillol, campeón de la Copa del Mundo de 1978, mantiene viva la memoria a través del duro momento que atravesó junto a su padre, seis meses después de la obtención del título con el seleccionado.

Corría el mes de enero de 1979 y River no conseguía que Fillol firmara la renovación de su contrato. En ese contexto, el arquero tuvo una reunión a solas con el almirante Lacoste, quien había sido presidente del Ente Autárquico Mundial 1978 (EAM 78), que se encargó de la organización de la Copa del Mundo,y hombre de enorme poder en aquellos tiempos de dictadura militar.

Después de que Fillol se negara a renovar el contrato, Lacoste lo amenazó, sacó un revólver y lo puso sobre el escritorio. Bajo estos términos, el almirante le dio lo que podría pasarle al arquero si el arquero mantenía su decisión.

"Mándese a mudar porque acá mando yo".



El testimonio del "Pato" Fillol, campeón del mundo en 1978.

«Usted desaparece, Fillol, y no lo encuentran más. O, en el mejor de los casos, lo encontrarán en un baldío. Sepa que no tengo problema en hacer lo que digo que haré», le dijo Lacoste a Fillol, según el relato del arquero.

La reacción de Fillol fue levantarse de la silla y decirle a Lacoste que daba por terminada la charla. El militar, a los gritos, le ordenó que volviera a sentarse.

Sin embargo, una vez que el Pato regresó, el almirante le dijo que ya podía irse pero porque él se lo ordenaba. “¡Acá mando yo! Usted se va cuando se lo ordene y no cuando quiera. Le voy a enseñar quién manda en este país”, gritó el titular del EAM 78.

De la amenaza a los golpes a su padre

Poco tiempo después ocurrió un hecho que marcó al arquero para toda la vida. «Un día estaba en casa y apareció mi viejo todo golpeado. Era esa banda de asesinos que me estaba presionando para que firme. Todo eso me quedó, me hizo mucho daño», relató el Pato.

Ubaldo Matildo Fillol, tuvo una actuación consagratoria en el Mundial 78. Además de jugar en muy buen nivel durante todos los partidos y tener un rol fundamental ante Polonia –le atajó un penal a Deyna cuando estaban 0 a 0, antes de los goles de Kempes-, sus intervenciones en la final ante Holanda lo pusieron en lo más alto de la consideración.