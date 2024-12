El curioso entrenamiento de Carlos Palacios antes de sumarse a Boca: «Divirtiéndonos un poco»

Carlos Palacios es el primer refuerzo de Boca y ya tiene la cabeza puesta en la pretemporada. Con la certeza de que enfrentarán a Alianza Lima o Nacional de Paraguay en el repechaje de la Copa Libertadores, el chileno ya comenzó a entrenarse por su cuenta antes de sumarse al plantel.

En la últimas horas, se viralizó en redes sociales un video del goleador chileno entrenando sobre una cinta. Aunque la práctica posee la particularidad de que el delantero trabaja con una pelota.

El objetivo es entrenar la resistencia y velocidad junto con el dominio de la pelota, ya que se lo ve trotando mientras esquiva conos de plástico que aparecían al ritmo del giro de la cinta.

El preparador físico compartió el video y comentó: «Preparándonos para el próximo desafío junto a mi genio @carliitospalaciios00 . Divirtiéndonos un poco».

Palacios todavía no firmó su contrato pero ya acordó su llegada, el acuerdo se sellará en el arranque de la pretemporada, que está pautada para el 3 de enero. Aunque podría adelantarse por un pedido de los jugadores.

HABILIDAD Y CONCENTRACIÓN: así se entrena el nuevo refuerzo del Boca de Gago, Carlos Palacios ⚽🔝 pic.twitter.com/mdoDaHE9oP — SportsCenter (@SC_ESPN) December 19, 2024

La pretemporada de Boca con Carlos Palacios como primer refuerzo

El delantero chileno ya conoció a sus compañeros en el predio de Ezeiza y La Bombonera, cuando estuvo presente en el último duelo de la Liga Profesional, que finalizó sin goles ante Independiente.

Luego del encuentro, Palacios volvió a Chile para finalizar algunos compromisos personales. Cabe recordar que el jugador fue vendido al Xeneize por 4.800.000 dólares, el precio de su cláusula de rescisión.

«Fue difícil, pasaron muchas cosas en el camino, pero ya estoy acá. Desde pequeño que era hincha de Boca, no lo quise decir en su momento, pero salieron las fotos, todos las vieron. Siempre me gustó Boca, en Chile veía los partidos», declaró durante una entrevista una charla con el canal oficial del club.

Y agregó: «Me recibieron súper bien, muy buen trato. Se ve que es un grupo muy bueno, muy sano. Me lo han dicho otras personas que era un gran grupo. La calidad de jugadores que hay que no hace falta que lo diga».

La exfigura de Colo-Colo podría tener su estreno con la azul y oro en el cruce de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en la que se cruzará al ganador de la serie entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay.