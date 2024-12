La llamativa opinión de Darío Benedetto sobre la final de Libertadores ante River: «Fue hermoso»

A seis años de la histórica definición de la Copa Libertadores entre Boca y River en Madrid, Darío Benedetto volvió a hablar del partido en Madrid. El exdelantero del Xeneize reveló nuevos detalles y llamó la atención con su curiosa opinión.

“¿La final entre Boca y River? Esa fue buenísima. Me marcó en mi carrera. Era un sueño para mí poder jugar 2 finales«, comenzó el Pipa en diálogo con La Nación.

«No se me dio poder ganar la copa con Boca. Fue increíble cómo se vivió la final contra River, los quilombos que pasaron, terminar jugando en Madrid. Fue hermoso«, planteó.

En ese sentido, el actual delantero de Querétaro argumentó que «yo tengo un recuerdo positivo porque no cualquiera juega una final y no cualquiera juega esa final. No sé si se dio en otro momento».

«Perdimos con el eterno rival, pero jugué una final de Libertadores y después tuve la posibilidad de jugar otra final de Libertadores. No se dio, es parte del fútbol. Son momentos lindos, me los guardo”, concluyó.

Darío Benedetto reveló detalles sobre su salida de Boca

Por otra parte, el goleador argentino se sinceró sobre su salida del Xeneize y aseguró que: «Me dolió, yo me veía retirándome en Boca. Me dolió en el alma pero preferí salir para evitar problemas o mandarme alguna cagada».

En ese sentido, el Pipa no se guardó nada en su entrevista con La Nación: «Varias veces quise agarrar del cogote a varios, pero me contuve. Ya sabía que me quedaban seis meses e iba a hablar con Román para que me de una mano para salir».