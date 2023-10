El duro descargo de «Papu» Gómez en redes sociales tras el doping positivo: «No me quiero retirar de esta manera…»

El atacante argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez publicó un comunicado en sus redes sociales donde explicó por qué su doping le dio positivo y luego compartió historias en Instagram con un mensaje desgarrador: «No me quiero retirar de esta manera», manifestó el jugador.

Papu Gómez fue suspendido por dos años al dar positivo en un control antidopaje realizado en noviembre de 2022 cuando estaba en el Sevilla y a solo días del comienzo del Mundial Qatar 2022.

Tras el escándalo, el mediocampista que recientemente fue fichado por el Monza de Italia, este mediodía publicó un comunicado en donde confirmó la ingesta de terbutalina al tomar contacto con una cuchara de jarabe de su hijo pequeño y además, aclaró que nunca tuvo la intención de «acudir a una práctica prohibida».

Según comunicó el propio futbolista, la sustancia detectada es un compuesto que puede usarse para combatir el asma porque actúa como broncodilatador y suele venderse en jarabes para la tos.

«Conviene aclarar que el uso de terbutalina está permitido para deportistas profesionales y en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol»,arrojó en el comunicado.

Además en el mismo documento el futbolista indicó que desde que inició con su carrera profesional se ha «posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad», condenando y rechazando toda forma de dopaje«.

Por último, el campeón del Mundial en Qatar 2022 detalló que el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte le confirmó la sanción de dos años, que corresponde a una muestra tomada en octubre del año pasado cuando era jugador del Sevilla.

Además, el futbolista realizó algunas historias de Instagram en donde se mostró dolido por la situación: “Tuve varios controles durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo», dijo.

Por último, con profunda preocupación el deportista declaró que no se quiere retirar de esta manera. «No quiero que termine mi carrera así, no me lo merezco. Quiero volver a jugar y a entrenar con mis compañeros del Monza y que mis abogados puedan solucionar el tema”, concluyó.