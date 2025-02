El duro presente de Valentín Gómez en Italia: Foster Gillett no pagó y entrena en una plaza

Valentín Gómez todavía no puede entrenar en Udinese porque Foster Gillett no le pagó el pase a Vélez y, mientras entrena en una plaza, se complica su posible convocatoria a la Selección Argentina.

El empresario todavía no abonó la rescisión de contrato que había acordado con el Fortín por 8.5 millones de dólares. Hasta que el club argentino no cobre el dinero, el defensor de 21 años no se podrá entrenar con el plantel italiano.

Mientras tanto, entrena en una plaza en Údine junto a un preparador físico, a la espera de una solución. Para intentar mantenerse en ritmo, Gómez solicitó permiso a Vélez para entrenar en las instalaciones de Udinese en contraturno, pero el club argentino le negó la autorización por temor a que una lesión complique aún más la operación.

El zaguero ya tuvo un pase frustrado a Europa el año pasado. El City Group le iba a comprar la ficha y lo iba a dar a préstamo a River pero no pasó la revisión médica por una lesión crónica que igual no le impide jugar.

Ahora, el mercado de pases en Italia ya cerró, lo que agrava su situación, dejando al defensor en una incertidumbre total sobre su futuro inmediato.

La chance en la Selección y la similitud con Villagra

La preocupación llegó hasta la Selección Argentina, que busca un reemplazo para Lisandro Martínez, lesionado en el Manchester United. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico se comunicaron con Gómez para conocer su estado, pero su falta de actividad pone en duda su convocatoria para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en marzo.

En una situación similar está Rodrigo Villagra. El grupo económico de Foster Gillett acordó comprarle el pase a River por 11.5 millones de dólares pero, hasta el momento, tampoco pagó.

El Millonario espera ese dinero para avanzar por el colombiano Kevin Castaño, que sería su reemplazante. Mientras tanto, Villagra se entrena por su cuenta y, si el dinero no llega, podría retornar a River.