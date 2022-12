El entrenador de Portugal salió a respaldar a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo estuvo en el centro de las polémicas después de los octavos de final y Fernando Santos, el entrenador de Portugal, salió a respaldardlo. Gentileza.

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, en la previa al partido de mañana por los cuartos de final del Mundial frente al sorprendente Marruecos, salió a bancar al afamado Cristiano Ronaldo y aclaró las últimas polémicas en las que se vio involucrado CR7, por caso su intención de abandonar Qatar.

“Dejen en paz a Ronaldo, no se lo merece, por todo lo que hizo por el fútbol portugués”, pidió Santos a la prensa en la previa al decisivo partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar, aunque no confirmó que volviera a ser titular.

Luego, Santos dio detalles de cómo le comunicó a su capitán que sería suplente ante Suiza y su reacción. “Tuve una conversación con Ronaldo, hubiera sido malo si no la hubiera tenido. Era de justicia por mi parte. No es común con todo el mundo, es cierto, pero es el capitán del equipo, con la proyección que tiene, por lo que le dio al fútbol portugués, por lo que representa… Naturalmente, la merecía”, aseguró.

En suma, el entrenador aclaró cronológicamente la situación. Comentó que “ocurrió el día del partido, después del almuerzo. Fue para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Pensé que el partido iba a ser muy complicado y, en la segunda parte, la entrada de Cristiano podía resolver el resultado. Se lo expliqué con toda naturalidad, naturalmente, no estaba muy contento. Jugó de titular, excepto contra España. Es normal que no estuviera muy satisfecho”.

Fernando Santos en la previa al partido de cuartos de final que Portugal jugará con el sorprendente Marruecos salió a defender a su estrella Cristiano Ronaldo. Gentileza.

Si bien Santos expresó que Cristiano no aceptó simplemente sus argumentos, “lo cual es normal”, dejó en claro que “en ningún momento me comentó que quería dejar la selección. Está de moda señalarlo. Fue el ejemplo que dio en el juego. Gritó en el vestuario, como de costumbre. Salió con todos los jugadores al calentamiento, saltó en todos los goles con sus compañeros. Incluso hay un momento en el que está aplaudiendo con João Mário. Al final, fue el que a sus compañeros para agradecer a la afición, y en lo único que notaron fue que se fue solo”.