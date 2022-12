El capitán de Francia reconoció una rivalidad particular con Inglaterra

Hugo Lloris, quien es el capitán de la selección de Francia, juega en la Premier League y conoce muy bien a los jugadores de Inglaterra. Gentileza.

Hugo Lloris, quien es el capitán de la selección de Francia, es el jugador galo que mejor conoce Inglaterra, donde juega desde hace nueve años y reconoce que hay “una rivalidad particular” entre dos grandes naciones que se enfrentarn mañana desde las 16 en el último partido de cuartos de final del Mundial de Qatar.

“La rivalidad existe en fútbol y en otros deportes, como el fútbol. Cuando hay partidos, hay batallas, por fuerza, tiene un sabor particular”, aseguró el meta del Tottenham, quien se convertirá en el francés con más partidos internacionales.

Lloris, quien aseguró que pasa por un buen momento deportivo, afirmó que “preparamos el partido tratando de abstraerse del rival, porque cuando afrontás el pase a semifinales ya no hay más excusa que afrontarla a un gran nivel, más cuando se trata de un certamen único como es el Mundial”.

Lloris no hizo casi a que la prensa inglesa lo marcó como el eslabón más débil del equipo francés y, siguiendo su carácter, prefirió no replicar. “La respuesta hay que darla en el campo, no en la sala de prensa. Pero no creo que eso me motive más, en este momento ya no necesitas ninguna fuente externa de motivación”, respondió.

Lloris elogió a la selección de Inglaterra y lo calificó como “un equipo maduro que llegó a semifinales hace cuatro años y que en la pasada Eurocopa no tuvo suerte en la final”, pero que “tiene calidad para venir aquí a ganar el trofeo”.

Para el arquero será un momento especial al medirse a su compañero y amigo Harry Kane. “Tenemos una relación muy buena, nos conocemos bien dentro y fuera del terreno, solo puedo decir cosas buenas”, aseguró.

Lloris agregó que “es alguien importante en el club y en la selección, un líder, un ejemplo para sus compañeros. Es un jugador Top, decisivo en club y que está acostumbrado a marcar las diferencias. Durante el partido seremos adversarios”.