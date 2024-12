El fuerte mensaje de Marcelo Gallardo a los jugadores tras el empate en el Monumental: «Si no aceptas la exigencia, no podes…»

Los hinchas de River expresaron su descontento con el equipo tras el empate contra San Lorenzo, en el Monumental, por la fecha 24 de la Liga Profesional. El Monumental retumbó con silbidos, en el final de un año irregular en el que el Millonario aún no selló la clasificación a la Copa Libertadores 2025.

El Millonario tenía la victoria parcial, por 1-0, pero tras el empate en los pies de Iker Munian de penal, se calentó el ambiente en las tribunas. «Movete, River, movete…», bajó desde los cuatro costados del estadio de Núñez. La canción se escuchó por primera vez desde el regreso del Muñeco al club.

Apenas finalizó el encuentro, los hinchas dejaron en claro su enojo con los jugadores por el año irregular y los despidieron con estruendosos silbidos. Luego, en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió al hecho.

Tras la consulta por el enojo del hincha, Muñeco bancó la postura del público: «La gente tiene la posibilidad de manejar su descontento, así que hay que aceptar cuando pasan estas cosas, hay una exigencia muy marcada en este club y claramente no estamos en la posición que queremos todos, entonces el descontento de la gente se entiende«.

Enseguida, recordó cuando la hinchada empuja al grupo: «He remarcado tantas veces que acompaña con tanto deseo de apoyar al equipo en condiciones que no han sido del todo agradables; se manifiesta y hay que respetarlo, simplemente eso».

Por último le dejó un fuerte mensaje a los jugadores: «Algo de esto conozco. Me he críado en este club. La exigencia de la gente siempre ha existido. Toda la vida. Yo he aceptado. Si no aceptás la exigencia de este club, no podés estar en este club. Mi mentalidad ha sido aceptar pertenecer a este club porque te pone la vara alta, es exigente. A mí me encanta», lanzó.