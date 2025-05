Ya superó a Javier Milei: Yuyito González reveló que busca en su próxima pareja 

Yuyito González anunció hace un poco más de dos semanas que se separó de Javier Milei, y este jueves 8 de mayo reveló en Empezar el Día lo qué espera de su próxima relación amorosa.

¿Qué dijo Yuyito González sobre sus expectativas amorosas?

Mientras debatían al aire en Empezar el Día sobre las relaciones abiertas, la conductora expresó: “Yo funciono diferente, pero lo respeto. Acá lo que importa es cómo vos te encontrás con una persona, y que ambos funcionen en la misma sintonía”, y sumó: “Algo importante de saber de entrada es si el deseo de la otra persona es ‘¿casarse o no casarse?’. Hay hombres que están buscando una esposa. Ya saben que quieren a alguien para compartir un matrimonio”.

“Yo quiero conocer a alguien con quien me pueda comprometer. Si la persona no está en esa, no es esa persona”, continuó Yuyito González y agregó: “Yo si no hay exclusividad de entrada, conmigo no cuente. No me banco. Me da asco. Me da rechazo”.