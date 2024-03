El insólito gol que no le cobraron a Atlanta y la autocrítica del árbitro: «es una sensación horrible»

Atlanta y un "gol fantasma" que no le cobraron.

En una jugada insólita, a Atlanta no le cobraron un gol claro frente a Gimnasia y Tiro de Salta como local en un partido que terminó en empate por la Primera Nacional.

A los 23 minutos del segundo tiempo, Lucas Ríos ejecutó de tiro libre y, pese a que la pelota tocó uno de los soportes internos entre el palo y el travesaño, el tanto no fue sancionado.

Sin la tecnología del VAR, la única chance para que lo cobren era que el árbitro o el juez de línea noten el rebote en el parante en el mismo momento y que no dio en el travesaño.

¡ERA GOL DE @atlantaoficial! Ríos ejecutó el tiro libre, Abadía lo desvió y aunque la pelota apenas entró, el árbitro interpretó que no ingresó completamente.



Disfruta el partido EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá👉 https://t.co/B9GSveHXxU#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/QGZVY3x3Ub — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 12, 2024

El árbitro del encuentro, Juan Pablo Loustau, hizo autocrítica en una entrevista posterior y reconoció el error aunque también manifestó la dificultad de la jugada.

«Me voy con una sensación horrible. Después vimos la jugada, vimos que fue gol. En el campo de juego se hace muy difícil. Es una de las jugadas más difíciles tanto para los asistentes como para mí», expresó.

"ME VOY CON UNA SENSACIÓN HORRIBLE. FUE GOL"



Juan Pablo Loustau, árbitro de Atlanta – Gimnasia y Tiro (S), reconoció su error al no cobrarle gol al Bohemio: "En el campo de juego se hace muy difícil". pic.twitter.com/Ccl9pgLRpH — TyC Sports (@TyCSports) March 12, 2024

«Si bien me voy muy triste por la jugada, me cuesta reprochármela porque son jugadas que en Europa se resuelven con el reloj que te dice si es gol o no, en Primera División las resuelve muchas veces el VAR y acá a nosotros se nos hace muy difícil verla», agregó el juez, hijo de Juan Carlos Loustau y hermano de Patricio.