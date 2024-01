El Inter Miami de Messi no se relaja en el mercado de pases: anunció a un defensor argentino

El Inter Miami hizo oficial el fichaje de Nicolás Freire, a través de sus redes sociales. La franquicia de Estados Unidos, acordó un préstamo por esta temporada con los Pumas UNAM de la Liga de México, club propietario del pase del futbolista argentino de 29 años.

“Estoy muy orgulloso de dar este paso en mi carrera y jugar para un gran club como el Inter Miami. Tengo muchas ganas de unirme al grupo y dedicarme a trabajar duro aquí. Este es un club ambicioso que sueña en grande y estoy emocionado de ayudarnos a competir por títulos”, expresó el jugador.

“I’m looking forward to joining the group and dedicating myself to working hard here. This is an ambitious club that dreams big and I’m excited to help us compete for titles.” – Nicolás Freire pic.twitter.com/RIKYQd0w5K