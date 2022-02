El Kun Agüero explotó contra los dirigentes de Independiente

Sergio Agüero está muy enojado con los dirigentes de Independiente y desmintió que tenga pensado volver a jugar en el club. Gentileza.

Sergio Agüero se convirtió en el último gran ídolo de Independiente. Todos los hinchas del Rojo desearon su vuelta, pero nunca se pudo concretar. En sus ya famosos directos por Twitch, el Kun desmintió los rumores acerca de la posibilidad de volver del retiro para jugar en el conjunto de Avellaneda y explotó de bronca contra la dirigencia, pidiendo que “no me rompan las pelotas”.

“Esto va para todos los hinchas de Independiente. No crean nada de lo que andan comentando, la verdad que levantaron algunos medios carlonchos, que están informando que yo en junio comenzaría a entrenar en Independiente, no sé que mierda…”, comenzó el Kun.

“Le pido a la gente que está en el club que no hagan campaña conmigo. Posta les pedí. No hagan campaña conmigo, no me molesten. Yo no hablé con nadie del club… como siempre. Explico las cosas como son. Yo nunca hablé con nadie del club desde que me fui. Nadie”, arremetió el exdelantero.

El principal goleador de la historia del Manchester City explotó. “Con ese chamuyo de que no tienen mi teléfono o de que no me quieren molestar supuestamente. Lo único que les falta es que hagan campaña conmigo. No me rompan las pelotas, no hagan campaña conmigo porque yo no molesto para nada a nadie. No me rompan los huevos”, esgrimió Sergio enojado.

Si bien en el último tiempo los rumores de su posible vuelta a Independiente tomaron fuerza, la pugna entre Agüero y los dirigentes del Rojo viene de larga data. Es verdad que nunca tuvieron una relación fluida, pero el Kun considera que nunca le hicieron una propuesta como la gente para que su tan ansiado regreso a la vereda roja de Avellaneda se concrete. Considera que jamás se interesaron en repatriarlo como jugador.

Por otra parte, anteriormente Agüero ya tuvo algunas rispideces con los Moyano por el tema de sus hermanos en el club, quienes no tenían lugar para jugar. Eso era un tema menor para el Kun y lo que más le molestó es que digan públicamente que lo iban a buscar cuando en las acciones no se reflejaba.

Asimismo, algo fundamental en este conflicto entre el Kun y los dirigentes del Rojo llega en 2017. Luego de la conquista de la Copa Sudamericana de aquel año, Agüero le hizo saber a amigos y cercanos que si Independiente le proponía algo serio se sentaba a hablar, pero jamás intentaron nada. Ni Moyano, ni ningún dirigente viajó para reunirse y proponerle un proyecto fundamentado para concretar su vuelta, algo que el killer argentino esperaba.