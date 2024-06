El Mago Ramírez y una final contra el Albinegro: «Cipolletti es un grande de la categoría»

David “Mago” Ramírez supo destacarse como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y este año sorprendió con un gran arranque en Círculo Deportivo ya en el rol de DT.

El próximo domingo tendrá un partido clave ante Cipolletti y palpitó ese duelo en diálogo con “Subite al Podio” de RN Radio.

“Es un partido muy importante. Tuvimos un buen comienzo y después nos apagamos, nos costó mucho salir de casa y perdimos de local con Kimberley. Estamos tratando de levantar anímicamente, este es el partido para recuperarnos”, analizó el técnico.

Sobre las razones de ese bajón, Ramírez expresó: “De visitantes no pudimos ser los mismo que de locales. En varios partidos merecimos algo más. Con Villa Mitre nos perjudicó lo extrafutbolístico”.

Respecto a ese encuentro con los bahienses, el DT prefirió no dar detalles pero se refirió, indirectamente, al arbitraje. “Me estoy cuidando con esos temas. Como jugador ya hubiese salpicado todo pero ahora cuento hasta diez”, indicó.

Entre esos partidos en los que consideró que Círculo mereció más ubicó al que jugó con Cipolletti en La Visera, en el que el Albinegro se impuso 2 a 1. “Dominamos todo el segundo tiempo y como metimos rápido el descuento pensamos que lo íbamos a empatar”, repasó.

En cuanto a las fortalezas de Cipo, Ramírez detalló: “Es un equipo con experiencia y con transiciones rápidas. Además es un grande de la categoría que hace mucho está donde no debe estar. Conocí el club este año y ahí te das cuenta la dimensión que tiene. Por su historia es el que tiene la obligación”.

Círculo Deportivo lleva tres derrotas seguidas y no gana hace siete partidos. Cipolletti lo alcanzó en la tabla en la última fecha y se adueñó del quinto lugar al haberlo superado en el duelo previo entre ambos.

Su carrera como DT y la camiseta de Riquelme

Con 43 años, el “Mago” tiene un joven experiencia como entrenador. Comenzó en su Villa Ramallo natal en inferiores, acompañó como ayudante al Turco Asad en Estudiantes de San Luis en la B Nacional y dirigió Sport Gutiérrez de Mendoza en el Regional Amateur.

“Me gustó la oportunidad de Círculo. El Federal A es muy difícil pero vamos dar pelea”, aseguró. Ramírez tuvo algunos de sus mejores años en el fútbol argentino en Godoy Cruz. El ex jugador reconoció que solo le quedó una camiseta del Tomba pero guardó un recuerdo muy especial. “Tuve la suerte cambiar camiseta con Riquelme, que es uno de mis ídolos, la tengo bien guardada”, contó.

Sobre aquellos años en el club mendocino y en Vélez, donde fue campeón, rememoró: “En Godoy Cruz yo había ascendido en 2008. Me fui y cuando volvió tuve un año bárbaro. En Vélez fui de menor a mayor, fui goleador en el primer semestre y salimos campeones. Después una lesión me arruinó lo que me quedaba de carrera”.

