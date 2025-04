El audio de Martín Redrado: «Mi inteligencia emocional es bastante limitada»

Viviana Canosa presentó un audio en su programa «Viviana en vivo» en el cual se puede escuchar una charla privada entre Luciana Salazar y Martín Redrado.

La palabra de Martín Redrado

En la conversación se escucha cómo el economista reconoce que no sabe manejar bien sus emociones: «Me analizo un poco donde estuvieron los errores que hice. No sé si quizás es que mi inteligencia emocional es bastante limitada. Quizás tengo un lóbulo muy desarrollado de un lado del cerebro».

Luciana le respondió recordando una conversación que mantuvieron en la que hablaron sobre Matilda: «La vez que tuvimos una charla, esa charla que tuvimos en Miami fue… Yo te juro que pensé que por una vez en tu vida vas a hacer las cosas bien».

Luego se escucha a ella diciéndole que no fue claro y que la dejó muy expuesta cuando ocurrió la ruptura de la pareja. Pasaron los años y Luciana fue incrementando su enojo, especialmente porque Redrado no volvió a aparecer en la vida de su hija y no se haría cargo de su supuesta promesa de mantener a la niña hasta su mayoría de edad.

Al finalizar el audio, la panelista Débora D’Amato dio precisiones sobre cómo fue la llegada de la hija al mundo: «Mucha gente cuestiona todo el tema de ‘le dio la plata para’. La infertilidad es un tema bastante frecuente, bastante difícil, que tenemos la suerte de recurrir a la ciencia para que nos dé una mano para poder tener el objetivo. Entonces, lamentablemente, en nuestro país ella intentó, ella fue a Procrearte tres veces. No congeló óvulos, pero el tratamiento, el estudio que le hicieron en Procrearte, le dijo que no iba a tener ningún inconveniente físico para poder tener esa maternidad, si este inconveniente de la trombofilia, que era una trombofilia aguda y que probablemente era más difícil que una trombofilia tradicional. La castigaron por haber dicho que tenía trombofilia«.

«Le ponían como ejemplo a Florencia Peña, que con más de 40 años se pinchaba, que era una irresponsable por haber dicho eso, cuando demostramos con los papeles que el propio médico le dijo que esa trombofilia era aguda y que probablemente el embarazo, por más que hiciera el tratamiento, no podía llegar a cabo. Pero aquí en Argentina hay tratamientos gratuitos. No hay ley de fertilización, no hay una ley que hable de la subrogación de vientre. Entonces, la mayoría de las personas que tienen la posibilidad económica de hacerlo, viajan al exterior», detalló la panelista.