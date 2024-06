Gripe: cuáles son las pautas de alarma para concurrir a la guardia ante el aumento de los casos de Influenza

Los contagios de Covid-19 volvieron a sorprender entre enero y abril de este año en las guardias médicas públicas y privadas. Pero las arduas condiciones climáticas, con bajísimas temperaturas y el adelanto de las nevadas, generaron un pico de consultas por Influenza, especialmente en la región andina. También hay varias internaciones, especialmente de adultos mayores o personas con patologías d ebase.

“Es cierto que los casos han aumentado respecto a semanas anteriores, pero nada fuera de lo esperado para la época. Son cuadros respiratorios más prolongados; la Influenza es una gripe que se presenta con fiebre alta durante varios días, dolor de garganta y tos. En casos de neumonías, estamos un poco más arriba”, resumió el médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital Ramón Carrillo.

“Se nos adelantó el invierno. Y de la mano de ese cambio, empezaron a aumentar los casos de enfermedades respiratorias. Particularmente es muy similar a lo que pasa a nivel provincial: los primeros meses del año, lo que más circulaba era el Covid; a partir de abril comenzaron los casos de Influenza”, señaló Marisol Cárdenas, epidemióloga del hospital de El Bolsón. Precisó que la mitad de los casos por síndromes respiratorios que registran son por Influenza. Y también la mitad de los casos no contaba con la aplicación de la vacuna antigripal.

Las personas más afectadas por este tipo de cuadros presentan otras enfermedades como hipertensión, diabates, Epoc y asma. “Son personas que tienen una enfermedad de base y eso hace que tu sistema esté más débil y más propenso a enfermarse”, explicó Cárdenas.

Sin embargo, advirtió que, no en todos los casos es conveniente acudir a la guardia para no sobrecargar los servicios y no exponerse a sitios donde hay una alta circulación viral. Los médicos recomiendan estar atentos a los síntomas.

“Las enfemedades virales respiratorias que son las que más predominan en esta época son autolimitantes, es decir que se curan solas. Y no hay que tomar antibióticos”, especificó Cárdenas.

¿Cuáles son las pautas de alerta? En primer lugar, la persistencia de la fiebre: si la fiebre es mayor a 38 grados y prevalece por más de 48 horas es conveniente consultar al médico. Más aún, si existen factores de riesgo.

“El tema es no salir corriendo el día uno. Tampoco automedicarse en esas 48 horas. Se recomienda tomar mucha agua, usar paños de agua fría y reposo. También ventilar los ambientes. Lo ideal es no ir a trabajar, pero si esto no fuera posible, usar barbijo y quedarse lo más alejado posible del resto, usar alcohol en gel y, por supuesto, no compartir el mate”, planteó la médica.

Otra pauta de alarma es la dificultad respiratoria ante la falta el aire y la debilidad. En ese caso, también es recomendable acercarse a la guardia.

“Estos síntomas también se trasladan a los nenes. Si dejan de tomar teta porque se agitan, no quieren tomar líquido, comer o les cambia el color de la piel, lo ideal es consultar con el médico. No hay que salir corriendo a la guardia ya que hay que evitar llevarlos a lugares donde hay una alta circulación del virus”, afirmó.

Recomendó tener las vacunas al día, especialmente la población de riesgo.