El puntero Atlético Tucumán tuvo las más claras pero empató con Tigre

Fiel a su estilo, Tigre tuvo la iniciativa contra Atlético Tucumán. Pero si hay una virtud que tiene el puntero de la Liga Profesional es saber jugar los partidos de distintas formas y por eso tuvo las chances más claras. Fue empate sin goles en un cotejo intenso, del que se esperaba más y mejor fútbol.

Los dirigidos por Diego Martínez dominaron el balón en la mayor parte del tiempo, pero no supieron superar el cerrojo tucumano y casi no generaron opciones de gol. El máximo anotador del campeonato, Mateo Retegui, no entró nunca en juego y fue bien marcado por los zagueros del Decano.

Martínez buscó respuestas con los ingresos de Pablo Magnín, Lucas Menossi, Cristian Zabala y Agustín Obando, pero el cambio de Lucas Pusineri, quien dispuso la entrada de Mateo Coronel, funcionó mejor.

Pasados los 20’ del complemento, Atlético aprovechó los espacios que dejó un rival cansado, sin ideas para llegar al arco contrario.

Manuel Roffo tapó un mano a mano a Augusto Lotti y otra chance clara a Ramiro Ruíz Rodríguez. Cerca del final, el ingresado Coronel estrelló su tiro en el palo con el arco vacío en la oportunidad más cercana al gol de todo el encuentro.

¡Esto sigue 0 a 0 gracias a Manuel Roffo y el palo! #LPFxTNTSports pic.twitter.com/Nj0axjFQQT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2022

Pase lo que pase en el resto de la fecha, Atlético Tucumán seguirá siendo el único puntero del campeonato. En la próxima fecha recibirá a Barracas Central en el Monumental José Fierro y luego visitará a Boca en La Bombonera.