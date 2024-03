El triste relato de Vinicius sobre su lucha con el racismo: «Lo único que quiero es jugar al fútbol»

Vinicius Jr. es uno de los jugadores que se posicionó en contra del racismo. En la previa del enfrentamiento entre Brasil y la Roja en el estadio Santiago Bernabéu, una pregunta en específico generó que el talentoso extremo se quiebre en llanto.

Ante la consulta sobre el tema, el futbolista respondió que recibir insultos «es algo bastante triste» y que la situación se repite en cada partido, cada día. «Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste», lamentó.

Y luego continuó con su reflexión antes de empezar a llorar: “Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto», expresó.

Vinicius rompe a llorar en Valdebebas al hablar sobre el racismo.



“Lo único que quiero es jugar al fútbol y que las personas negras no sufran”.@elmundoes pic.twitter.com/wLbDkKLSLV — Abraham P. Romero (@AbrahamRomero_) March 25, 2024

En el momento que Vinicius llevó su mano a la cara para secar las lágrimas, toda la sala arrancó a aplaudir el discurso. «La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen», explicó el futbolista.

Por último, hizo un llamado contundente para reflexionar. «Podemos estar todos juntos. Las cosas pueden cambiar. Los negros sabemos que por ser negros, tenemos que hacer el doble. La igualdad es lo mejor para todos. La defensa contra el racismo no tiene la fuerza suficiente para lucharlo. Sólo los negros saben lo que estoy sufriendo”.