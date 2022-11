El vestuario del Manchester United le responde a Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag, quien es el entrenador del Manchester United, y el astro Cristiano Ronaldo no tienen una buena relación y el plantel decidió apoyar al técnico. Gentileza.

Cristiano Ronaldo disparó contra Erik Ten Hag y con el club. “Me siento decepcionado, no sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club”, aseguró un molesto futbolista luso. Las consecuencias de estas palabras no se hicieron esperar y sus compañeros fijaron su postura.

La delegación del Manchester United se enteró de esta entrevista del crack luso volviendo de su viaje a Londres, donde lograron una importante victoria contra el Fulham en los minutos finales. Nadie en el plantel entiende el motivo por el cual Cristiano Ronaldo concedió esta entrevista para hacer esas declaraciones.

La prensa británica se hizo eco de que los compañeros de equipo de Cristiano Ronaldo en el Manchester United sienten que faltó el respeto al club después de su entrevista explosiva. Se sienten “enormemente decepcionados” y que se les faltó el respeto.

Los compañeros de Cristiano Ronaldo parece que ya no perdonarán al luso. Estas palabras pueden suponer su adiós definitivo y lo haría por la puerta de atrás, a la espera de lo que decida hacer el club inglés que tendrá estas semanas para pensarlo.

Cristiano Ronaldo decidió hacer declaraciones a la prensa y cayeron como una bomba en la intimidad del Manchester United. Gentileza.

El ambiente se haría insostenible e irrespirable en un vestuario que confía en Erik Ten Hag, quien desde su llegada empezó a conseguir mejores resultados para el Manchester United. Parecía que su gestión con Cristiano Ronaldo había mejorado, pero después de esta entrevista la relación ya está rota. Durante la semana se esperan más partes de la entrevista del astro portugués, quien decidió tomar cartas en el asunto y gestionar su situación en el club su manera. Parece que esta traición al vestuario no le permitirá tener muchos amigos dentro del plantel.