Farías se quiere quedar en Colón para jugar la Copa Libertadores

Facundo Farías no anduvo con vueltas al momento de referirse a su posible pase a Boca y destacó que quiere quedarse en Colón. Gentileza.

El futuro de Facundo Farías es sin dudas una de las novelas del verano. Lo quiso River, que ya se bajó de la pelea uja por el delantero, lo quiere Boca, que intenta negociar con Colón ofreciéndole a Wanchope Ábila. El Xeneize hizo una nueva oferta que fue inmediatamente rechazada por el Sabalero y esta mañana antes de entrar al entrenamiento, el jugador rompió el silencio, afirmando que “quiero seguir en Colón, quiero jugar la Libertadores”.

“Estoy bien, tranquilo, concentrado acá en el club… Venimos haciendo amistosos, estoy con ganas y con ganas de seguir creciendo”, afirmó el joven futbolista, quien se convirtió en una de las apariciones destacadas en el último certamen del fútbol argentino.

Al consultarle por la oferta realizada en las últimas horas de Boca y el rechazo inmediato de Colón, el jugador confirmó haberse enterado, pero que no hubo comunicación oficial de su club. “Por el momento no hay nada”, sentenció. Al preguntarle por un posible llamado de Riquelme no dudó al contestar “no, no, de Boca, ni de ningún lado, no me llamó nadie”.

“La intensión sigue, estar acá en el club, quiero jugar la Copa (Libertadores), tengo muchas ganas de quedarme”. Ante la repregunta acerca de una posible insistencia del Xeneize por contar con sus servicios, volvió a remarcar lo mismo y aseguró que “me quiero quedar hasta junio o un año más en el club y poder jugar la Copa”.

Farías reconoció que su intención es seguir en Colón y poder jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. Gentileza.

Boca hizo una nueva oferta en las últimas horas de ayer que incluía la ficha de Ramón Ábila, delantero que interesa en Colón, más un millón de dólares por el cincuenta por ciento de Farías. Esta propuesta fue inmediatamente rechazada por el equipo santafesino. El Sabalero está dispuesto a desprenderse de su joyita de 19 años, pero pretende que la negociación no incluya a Wanchope y que el Xeneize suba fuertemente el monto de la transacción.