Fernando Gago rompió el silencio y negó las negociaciones con Boca: «No tuve ninguna oferta»

Este fin de semana, Fernando Gago rompió el silencio y habló sobre los rumores de su llegada a Boca como entrenador. El técnico de Chivas de Guadalajara brindó una conferencia tras la derrota en el clásico ante Atlas y sorprendió al negar las negociaciones con el Xeneize.

Si bien parecía que tenía todo arreglado para llegar al elenco de la Ribera. Pintita reveló que nadie de su entorno recibió el llamado de ningún club. Además, se distanció de los rumores que se dijeron en los últimos días.

«No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad que no ha pasado, ni conmigo ni con gente de mi entorno«, dejó en claro el técnico del conjunto mexicano en la previa del partido ante Atlas. Además, cuando fue consultado sobre su continuidad en Chiva, sostuvo que «yo tengo contrato con el club, no tuve ningún ofrecimiento de nada«.

De igual manera, dejó la puerta abierta y remarcó que su continuidad depende de los resultados del equipo: «Todo puede pasar en el fútbol. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más; puede ser que esté siete años acá. Yo siempre vivo el hoy. No sé por qué se instaló este rumor y trato de mantenerme ajeno a lo que se dice el día a día».

Luego de caer por 3-2 ante Atlas, Gago volvió a hablar en conferencia y reiteró los dichos en la previa: “Primero y principal, lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún contacto, ni yo, ni la gente del equipo. Así es. Es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte, pero si no tengo nada. ¿Qué querés que te diga? No tengo nada. No tengo ninguna oferta. No tengo nada. No entiendo. No, no entiendo”.

Además, planteó que desconoce de dónde surgieron los rumores: «Es algo que no sé de dónde salió. No corresponde de mi parte. Tengo contrato, cómo vamos a hablar de futuro, no lo sé. Por qué no decimos realmente por qué salió esa información si no hay nada. Cómo puedo asegurar algo de futuro, tengo contrato acá». Y ante la nueva pregunta, sentenció con cierta irritación: «¡Pero si no tengo nada, qué querés que te diga. No tengo nada, no entiendo!».



Luego de la salida de Diego Martínez, Gago fue uno de los primeros nombres que barajó la dirigencia de Boca y parecía que su llegada era inminente. Desde Argentina y México informaban que el cruce ante Atlas iba a ser el último del exvolante al mando de Chivas y que luego Boca iba a ejecutar la cláusula de un millón y medio de dólares para que llegue a Brandsen 805. Se decía que el entrenador ya tenía tomada la decisión de regresar al país y al club que lo vio nacer como futbolista. Aunque ahora es una incógnita.

Las alternativas que maneja Boca si no llega Gago

Luego de las sorpresivas declaraciones de Fernando Gago en el clásico de Guadalajara, una de las preguntas que volvió a surgir puertas adentro de la Bombonera fue quién será el candidato para conducir el plantel de Boca.

El principal nombre que quiere la gente es Guillermo Barros Schelotto, aunque no parece estar en carpeta para Riquelme y el último que surgió fue Antonio Mohamed, que jamás ocultó su deseo de poder dirigir a Boca. Sin embargo, también se barajaron las opciones de Luis Zubeldía, Rodolfo Arruabarrena, Gabriel Milito, Eduardo Domínguez y hasta Gustavo Quinteros.

Fernando Gago parecía ser el principal candidato, pero ahora habrá que esperar a que pasen las horas para que ver quién termina siendo el nombre de la dirigencia, o si Mariano Herrón se asienta en caso de que se le den los resultados.