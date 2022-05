Fútbol: Río Colorado y un torneo con varios candidatos

El torneo Apertura ha sido distinto al Clausura en Río Colorado. Luego de un certamen donde Juventud Agraria fue claro dominador y se consagró campeón con antelación, ahora son varios los candidatos que están separados por pocos puntos en lo más alto de la tabla.

Atlético de Río Colorado logró un triunfo clave en su visita a Conesa y volvió a la cima del torneo apertura de su liga local. El Verde (17 puntos), dirigido por Eduardo Labiano, frenó a Villa Arana (16), volvió a mostrar un juego aguerrido y se impuso 2-0. Los goles del líder los marcaron Maximiliano Barros y Joaquín Arias, uno en cada tiempo.

Buena Parada llegó a 16 unidades con su ajustada victoria por 1 a 0 frente a Barrio Unión, con el tanto de Rodrigo Ocampos. De esa manera, quedó como uno de los dos escoltas y promete dar batalla en la segunda vuelta.

En suelo pampeano, Juventud Agraria (15) debió esforzarse para doblegar a La Adela (8) por 3 a 1, con los goles de Yoan Maldonado, Iván López y Tomas Cingolani, los dos últimos en tiempo adicionado .

En un choque pícante, con varios expulsados, Independiente (13) dio cuentas a Defensores de la Colonia (7) por 2 a 0. Nazareno Pacheco y Diego Cánullan le dieron la victoria al Rojo, que se mantiene en la pelea.

Tabla de posiciones: Atlético 17, Buena Parada y Villa Arana 16, Juventud Agraria 15, Independiente 13, Barrio Unión 9, La Adela 8, Defensores 7, Villa Mitre 0.

Próxima fecha, que marcará el comienzo de la segunda rueda; Buena Parada vs Atlético, La Adela vs Independiente, Villa Mitre vs Juventud Agraria, Defensores vs Barrio Unión. Libre Villa Arana.