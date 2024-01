Fútbol: un grande de Brasil está tras los pasos de un DT argentino

Los directores técnicos argentinos están de moda y Brasil se transformó en un mercado tentador. Ahora, el que busca DT es San Pablo, un gigante del continente, que quiere recuperar protagonismo a nivel local e internacional, y puso la mira un criollo.

¿De quien se trata? de Luis Zubeldía, quien viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con la Liga de Quito y, contra todos los pronósticos, dejó el club ecuatoriano. Los paulistas perdieron a Dorival Junior, quien es el flamante orientador de la Selección de Brasil y pensaron en el argentino para reemplazarlo.

En principio, San Pablo se puso en contacto con el argentino Juan Pablo Vojvoda, DT del Fortaleza, pero el profesional no quiere dejar al equipo norteño, que precisamente fue el rival de la Liga de Quito en la final de la competencia continental.

Luis viene de ser campeón del torneo local y la Sudamericana en Liga.

Tres criollos en el plantel

San Pablo tiene en su plantel a Jonathan Calleri (ex Boca), Alan Franco (ex Independiente, con chances de retorno y también sondeado por el Xeneize) y Giuliano Galoppo (ex Banfield); y la posibilidad de Zubeldía es concreta.

A lo largo de su carrera, Zubeldía trabajó como DT en Lanús, Racing, Barcelona y Liga de Ecuador, Santos Laguna de México, Independiente Medellín de Colombia, Alavés de España y Cerro Porteño de Paraguay. Viene de ganar dos títulos con la Liga: Sudamericana y el certamen ecuatoriano 2023.