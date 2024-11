Medicamentos PAMI: dónde reclamar si en la farmacia no validan mi receta

Desde hace algunos días, PAMI implementó cambios en el validador online para las recetas de los afiliados jubilados y pensionados, por lo que se presentaron diversas dificultades en la distribución y venta de medicamentos en farmacias de todo el país.

A pesar de los inconvenientes, PAMI indicó que todos los afiliados a la obra social tienen garantizado el acceso a sus medicamentos, tal como siempre. Sin embargo, repasamos a continuación qué hacer en caso de registrar inconvenientes en la validación de las recetas.

Medicamentos PAMI: qué hacer si en la farmacia no validan mi receta

De acuerdo a los reportes de los últimos días, el sistema de PAMI presentaba importantes inconvenientes cuando los pacientes solicitaban un medicamento gratuito, al bloquearse el acceso a la información de los afiliados para la carga de las recetas digitales.

Si bien PAMI indicó que el sistema se encuentra normalizado, los afiliados a la obra social de jubilados y pensionados pueden dejar sus quejas, inquietudes y consultas de forma online, en caso de no lograr acceder a los medicamentos gratis por problemas en el sistema.

A través de la página oficial de PAMI, afiliados pueden averiguar sobre la disposición y entrega de los medicamentos esenciales gratuitos, a la que se llega mediante la pestaña de reclamos y el menú que se despliega en el tópico específico.

Para hacer una consulta o dejar un reclamo, es importante completar los datos que se solicitan en la página web: número de afiliación completo, que se encuentra en la credencial oficial de PAMI, y el número de documento del titular.

Una vez ingresados estos datos personales, el afiliado a PAMI puede dejar su consulta en el sistema por inconvenientes en la carga de las recetas en las farmacias adheridas al sistema de la obra social, y personal a cargo responderá las consultas.

Medicamentos PAMI: qué pasó con la validación en farmacias

Desde el inicio de noviembre 2024, se implementó un nuevo validador online de recetas para los afiliados a PAMI, lo que generó dificultades en la carga, distribución y venta de medicamentos en numerosas farmacias de todo el país.

Según se informó al respecto, el nuevo sistema de validación de medicamentos online no reconocía las nuevas prescripciones o no figuraban anteriores al 1 de noviembre, fecha en la que comenzó a aplicarse esta nueva resolución. Sin embargo, se indicó que el problema ya estaba solucionado.