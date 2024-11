Cuándo comienza el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez de Anses en noviembre 2024

La Anses informó que las Pensiones No Contributivas por Invalidez tendrán, en noviembre 2024, un aumento del 3,47%, como consecuencia de la fórmula de movilidad vigente. Es que la actualización de haberes se da mensualmente y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás publicado por el Indec.

En paralelo, las PNC cobrarán, con el calendario de pagos habitual, un bono de 70 mil pesos. Con esto, las Pensiones por Invalidez, en el anteúltimo mes de año, serán de 246.958 pesos. El monto se desprende de los 176.958 pesos de haber con aumento más el bono anunciado por el Gobierno Nacional.

Las prestaciones que dará de baja Anses en enero 2025

Los beneficiarios de las prestaciones de Anses que se hayan ausentado del territorio nacional por un período superior al de 90 días corridos, serán sancionados, confirmó el Gobierno Nacional. Para verificar el cumplimiento del requisito de residencia, se explicó que se utilizará la «información obrante en las distintas bases de datos» de la Anses y aquella remitida por la Dirección de Migraciones, en el marco de los convenios vigentes entre ambos organismos.

La norma también aclara que una vez validado el incumplimiento, se dará la baja de la prestación hasta “tanto la persona titular solicite la activación del mismo y se demuestre fehacientemente que se encuentra nuevamente residiendo en el país”. Sin embargo, la restitución será solo para aquellas prestaciones que no impliquen que, dicho incumplimiento, se traduzca en la pérdida completa del derecho. En ese caso, se dará de baja y no se reincorporará. El cambio también afecta a las Pensiones No Contributivas.

Calendario Anses: así se pagarán las Pensiones No Contributivas en noviembre 2024

El calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas por Invalidez comenzarán el viernes 8 de noviembre 2024, con los beneficiarios cuyos DNI terminen en 0 y 1. El cronograma será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de noviembre 2024

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de noviembre 2024

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de noviembre 2024

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de noviembre 2024

DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de noviembre 2024