Agenda cultural: este fin de semana en Neuquén, Cipolletti, Roca y Bariloche

Cuál es la agenda cultural en Neuquén:

-El fuego frío: Una desopilante y divertida disertación sobre la luz. Irina García sigue llevando adelante su conferencia y está vez la acompaña un técnico en escena. Sábado 09/11/2024 22:00 Más información.

-No calles: historias de calles de muchxs ellxs. Única función en el valle. Domingo 10/11/2024 22:00 Más información.

-Saverio, el cruel: Un clásico del teatro argentino lleno de intrigas y dramatismo. La ironía, el humor negro y la crítica social se entrelazan en una puesta en escena que revitaliza la farsa trágica de Roberto Arlt. Saverio, un hombre común, es atrapado en un peligroso juego de manipulaciones y engaños que lo llevará a convertirse en el protagonista de una tragedia inesperada. Domingo 10 – 20:30 h. Más información.

-Rotos de Amor: Cuatro amigos, cuatro visitadores médicos, cuatro perdedores, suben a escena para desarrollar ésta historia de amor y humor, trazando personajes bien definidos que se ven envueltos en situaciones desopilantes, a causa del desamor. Sábado 9 – 20 y 22 h. Más información.

-Se despide el campeón: Lopecito, un entrenador de boxeo que toca fondo, se enfrenta a su última gran confesión en el viejo Club Sportivo Almafuerte. Una obra pasional que te dejará sin aliento. Sábado 9 – 21h Más información.

-Festival de Cine Improvisado: El grupo Proyecto Chicote lleva más de 3 años de hacernos reír y maravillar en todo el Alto Valle y, en esta oportunidad, nos traen su formato Long Form (formato largo) de Festival de Cine Improvisado. Para esta edición se incluye a los talentosos artistas de Los Musis de Prófica, banda neuquina de música para las infancias de todas las edades. Viernes 08/11/2024 21:00. Más información.

–Hamlet, la caja negra: Veni a ver esta adaptación que combina la gran obra de Shakespeare, cercanía con el espectador, en una puesta en escena única, y con un gran elenco, haciendo un show de alto impacto emocional. Viernes 08/11/2024 21:30. Más información.

-Los amigos de ellos dos: Dos parejas amigas se encuentran a cenar todos los jueves desde hace más de doce años. Nicolás y Liza ya llegaron al restaurante pero sus amigos no. Los minutos pasan y la misteriosa e inusual demora de los amigos comienza a preocupar. Viernes 08/11/2024 22:30. Más información.

Cuál es la agenda cultural en Cipolletti:

–La Sustancia: Tú, pero mejor en todos los sentidos’. Esa es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto. Domingo 10/11/2024 18:00 Más información.

Cuál es la agenda cultural en Roca:

-Final 8° Concurso de Intérpretes de Música Clásica: Fundación Cultural Patagonia presenta la gran final del 8º Concurso de Intérpretes de Música Clásica “Dr. Tilo Rajneri”, que se desarrollará el próximo sábado 9 de noviembre a las 21 h, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri, ubicado en Rivadavia 2263 de Roca, con entrada libre y gratuita. Sábado 09/11/2024 21:00 Más información.

-Selci vs Maverick, stand up: Stand up. Comedia. Humor fino. Humor negro. Chistes buenos. Chistes duros. Imperdible. Domingo 10 – 20 h. Más información.

-Entretrenes. Un cruce de vidas: La obra narra el encuentro de dos mujeres en una estación de trenes. Pareciera que nada las une. Sin embargo, mientras esperan, se unen hilos de sus vidas que las llevarán a un lugar del pasado donde sus vidas parecen cruzarse fuertemente. Risas, emoción. Conmovedora de principio a fin. Grupo Divergente Teatro. Sábado 09/11/2024 21:30 Más información.

-4° Patagonia Rock: El conjunto está integrado por Guillermo Pérez, guitarra y voz; Ángel Pino, guitarra y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz y Cristian Vallejos, batería y voz. Junto a ellos actuarán Nahuel Salazar, teclados; Yamila Tejada, saxo; Roberto Palacios, trompeta; Emanuel Repol, trombón y los cantantes Alfonsina Magariño y Pablo Aristimuño. Viernes 08/11/2024 21:00. Más información.

Cuál es la agenda cultural en Bariloche:

–Exposición: “Fragmentación y territorio”. Del 8 al 14 de noviembre se realizará en el SCUM (Moreno y Villegas) la exposición de arte de Ricardo Daniel Fuentes titulada “Fragmentación y territorio”. La misma tiene como temática al poder y la identidad con una doble interpretación de lo global y lo local. El propósito es repensar, desde los colores, los paisajes y las formas, la fragmentación social. Más información.

-Feria de arte en casa Bachmann: Pasa una tarde distinta en la feria de arte de la asociación de artistas plásticos Bariloche. Ameniza grupo DELIRIOS. Sábado 09/11/2024 12:00 a 19:00 Más información.

–Ensamble coral AB IMO CORDE: Bajo la dirección del compositor/director Eduardo Andrés Malachevsky el ensamble AB IMO CORDE nos ofrecerá un verdadero concierto ‘desde lo profundo del corazón’ (tal cual se traduce la expresión latina de su nombre); una hora 15 de obras cuidadosamente seleccionadas, algunas a capella, otras acompañadas al piano por Anica Arnšek. Domingo 17/11/2024 20:00 Más información.

