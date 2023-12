Garnacho, blanco de críticas en prensa alemana: lo catalogaron como el ‘holigan del Manchester’

Tras la eliminación del Manchester United de la Champions League, Alejandro Garnacho quedó en el ojo de la tormenta de la prensa alemana por el cruce que protagonizó con Kingsley Coman. Además de cuestionar su actitud, lo catalogaron como el «hooligan» del conjunto inglés.

Luego del encuentro que dejó al conjunto de Ten Hag afuera del certamen, el diario Bild se refirió al jugador español con un adjetivo despectivo por un encontronazo con Coman a los 23 minutos del primer tiempo.

El hecho se registró durante la primera parte, cuando Garnacho buscaba recuperar la pelota ante la marca del galo, pero en su lucha por quedarse con el balón envió contra los carteles al extremo.

Tras el fuerte choque, varios jugadores del Bayern Munich rápidamente se acercaron al argentino para recriminarle su accionar. Uno de los más efusivos fue el inglés Harry Kane.

Love all the boys backing Garnacho last night.



pic.twitter.com/5Pko4dFNAI