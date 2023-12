VIDEO | A un año de la actuación estelar de Lionel Messi en la victoria ante Croacia

Hace un año, la Selección Argentina capitaneada por Lionel Messi, se impuso categóricamente por 3-0 ante Croacia en el Mundial de Qatar 2022. Además de golear, el elenco de Scaloni lució un juego colectivo orquestado por el rosarino que burló a un defensor en una jugada que quedó grabada en la retina de los presentes y televidentes.

Luego de lo que fue el triunfo agónico por 4-3 en penales sobre Países Bajos en el estadio Lusail que le dio el pase a semifinales, el equipo de Lionel Scaloni enfrentaba al vigente subcampeón del mundo que venía de dejar afuera a Brasil desde los doce pasos.

Al término del primer tiempo Argentina se fue al descanso con una victoria por 2-0 con goles de Lionel Messi, de penal, y Julián Álvarez. Ya en la segunda parte, pese a la superioridad, el seleccionado fue por más y liquidó el partido.

Los croatas no se sintieron cómodos ante el poderío de un conjunto que dominó por completo y a los 23 minutos, llegó una de las joyitas de Lionel.

El astro con total plenitud, a sus 35 años, recibió la pelota pegado a la banda derecha y con su zurda comenzó a marcar un zurco para acercarse a la última línea, seguido de cerca por Josko Gvardiol, una de las jóvenes promesas del elenco helvético.

Gvardiol lo siguió férreamente, pero el 10 continuó su marcha hasta la línea del área donde, con un movimiento inesperado amagó para adentro y salió para afuera ridiculizando al defensor valuado en 90 millones de euros.

Tras la maravillosa jugada que fue ovacionada por todo el público, el 10 le cedió la pelota a Julián Álvarez en el área chica y marcó por segunda vez y puso el 3-0 ante Croacia.

by far the best video i’ve ever taken #messi pic.twitter.com/vJglh088Dr