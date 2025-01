Gonzalo Tapia habló desde San Martín de los Andes y ilusionó tras su llegada a River: «Es una maravilla»

Gonzalo Tapia fue el primer refuerzo que llegó a River en este mercado de pases. El delantero chileno, proveniente de la Universidad Católica, reflexionó sobre su llegada al Millonario y se mostró ilusionado desde San Martín de los Andes.

El delantero dialogó con TyC Sports y aseguró que el club es «una maravilla». Además, confirmó que seguía los partidos desde chico.

«Desde chico veo partidos de River, el Monumental lleno… es una maravilla cómo juega River también. Uno se pone a pensar si podía estar allí algún día. Y hoy se cumplió», comentó Tapia.

El primero que se encargó de integrarlo al grupo fue su compatriota, Paulo Díaz, con el que fueron compañero en la Roja. «Paulo es un grandísimo compañero y persona. Me recibió muy bien, me ayudó en la adaptación, pero nos conocíamos de antes», explicó. Además, se refirió al paso de Alexis Sánchez por el Millonario y destacó que «es un referente para nosotros. Siempre le agradezco sus palabras. Soy un hincha más de él».

Gonzalo Tapia durante la pretemporada de River en San Martín de los Andes.

Gonzalo Tapia rompió el silencio tras su llegada a River

«Fue todo muy rápido. Estoy muy feliz de estar desde el comienzo de la pretemporada con el grupo. Tengo un poco de ansiedad y nerviosismo, pero ya estoy ganando ritmo. Al principio me costó el cambio, pero a medida que pasan los días uno se va adaptando y adecuando. Los compañeros ayudan, es un grandísimo grupo», describió sobre su llegada al Millonario.

Con respecto a su rol dentro de la cancha, el chileno le habló al hincha para que lo conozcan más: «Soy un jugador que puede jugar de doble punta, izquierda, derecha, por dentro… no tengo una posición definida. Vengo a aportar mi granito de arena y hacer lo que el entrenador me pida, donde me vea mejor».

Antes de finalizar, Tapia se refirió a la pretemporada que están realizando en la localidad neuquina. Además, reveló cómo vio a Marcelo Gallardo: «Estos días nos pidió mucha intensidad, que es lo que se ve después en el juego».