Gustavo Quinteros confesó el motivo por el que asumió en Independiente: «Me sedujo»

Este mediodía, Gustavo Quinteros fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Independiente. Luego de la salida de Julio Vaccari, el ex Vélez estuvo presente en el empate 1-1 ante San Lorenzo y ahora rompió el silencio en conferencia de prensa, donde dio detalles sobre por qué agarró al Rojo.

«Lo que me sedujo es que Independiente es un club grande en Argentina, la idea mía era volver al país, quedarme acá y darle continuidad a un trabajo en un club importante como es Independiente», manifestó el DT.

En ese sentido, reflexionó que «si bien la llegada no fue en el momento que todos los entrenadores queremos, que es el inicio de una temporada, analizando el plantel y mirando las características que tiene este equipo, creo que hay buen plantel, con buenos jugadores».

Además, dejó en claro que buscará «devolverle la confianza a los jugadores, recuperar individualmente esa confianza para que cada jugador pueda dar el máximo, jugar a su mejor nivel». Y remarcó que reforzará el «trabajo en la parte anímica».

Gustavo Quinteros y debutará en el clásico ante Racing

El estreno de Gustavo Quinteros en el banco del Rojo será nada más y nada menos que en el clásico de Avellaneda ante Racing, que se disputará el domingo desde las 15.15 en El Cilindro. «Cuando decidí aceptar no pensé en el partido que me podía tocar sino en formar un equipo capaz de pelear títulos, de conseguir objetivos importantes», planteó.

«Nos tocó Racing, un clásico, un equipo complicado como cualquier otro del fútbol argentino. Hoy todos proponen situaciones y te complican los partidos, es muy difícil el fútbol argentino», agregó.

Además, sostuvo que «jugar el clásico puede ser para el jugador una oportunidad enorme para empezar a revertir una situación adversa desde la mentalidad».

«Vamos a tener charlas individuales y grupales para poder darle al jugador lo antes posible la confianza para que puedan tomar cada partido como una oportunidad para revertir la situación y poner a Independiente en el lugar que tiene que estar», concluyó.