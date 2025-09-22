Marcelo Gallardo reveló las claves de River para dar vuelta la serie ante Palmeiras: «No tenemos otra forma»

En la previa del cruce entre River y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo analizó el duelo clave contra los brasileños y planteó que «no es imposible». Si bien el Millonario viene de dos caídas al hilo, en la copa y ante Atlético Tucumán, el Muñeco señaló que «estamos vivos».

En la conferencia de prensa post derrota ante el Decano, el entrenador de River dejó en claro que el foco está en el duelo de vuelta contra el Verdao. En ese sentido, se sinceró y planteó que la mira está puesta en el cruce del miércoles, lo que le terminó jugando una mala pasada al equipo en Tucumán.

Por eso, el DT se centró en el partido de la copa y dejó frases alentadoras, en las que focalizó las claves que necesita el Millonario para revertir la serie: «El mensaje es tener una buena preparación mental para jugar un partido que está todo por jugarse. Hay que ir a ganar a Brasil, no nos queda otra y hay que prepararse para eso».

Con respecto a lo mental, sostuvo que es un factor importante e hizo hincapié en que se necesita «creer» en la remontada. «Imagino un partido que tenemos que estar frescos, bien recuperados, no solo desde lo físico sino también desde las ideas. Vamos a jugarlo de una manera determinante, porque no tenemos otra forma que hacerlo así», se sinceró.

El mensaje esperanzador de Gallardo a los jugadores de River para la Copa Libertadores

Por otra parte, el Muñeco intentó bajarle el grado de «épica» y dio un mensaje esperanzador al aseguraro que «no sé si tenemos que hacer un juego perfecto, hay un gol de diferencia… un buen partido ya nos dará posibilidades«.

Por lo que el cruce de vuelta pasará por “un buen partido que nos ponga en posición». «Un buen partido con buenas resoluciones colectivas nos pone ahí. Tenemos que pensar en eso, que es posible, que la diferencia es de un solo gol», concluyó.