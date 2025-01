Henry Sáez confirmó su retiró del fútbol: «Es el momento de decir adiós»

Henry Sáez anunció hoy su retiro del fútbol a través de una sentida publicación en redes sociales. El delantero de 37 años tuvo como torneo despedida el último Regional Amateur con Maronese.

«Después de pensar un tiempo largo y con una mezcla de sentimientos importantes, tomé la decisión de dejar el fútbol. Fue muy pero muy difícil pero siento que es el momento de decir adiós», escribió el goleador.

El cipoleño ya había adelantado antes de su último campeonato que tenía la intención de despedirse. «Lo más probable es que finalice mi carrera cuando termine el Regional», dijo en octubre cuando volvió a Maronese y finalmente lo cumplió.

El año pasado, el delantero se dio el gusto de regresar a Cipolletti para disputar una vez más el Federal A. La campaña del equipo no fue buena y el Goldo solo pudo convertir un gol en una temporada en la que tuvo poca continuidad.

«Poder vestir de nuevo esa camiseta y volver a mi segunda casa fue una alegría inmensa y una emoción tremenda. Soy hincha del club y me quedo con esa felicidad que también fue la de mi familia y amigos», destacó cuando terminó la competencia.

En su vuelta al Dino, donde fue bicampeón en 2023, metió 4 goles en 8 partidos. El equipo avanzó a la segunda fase y quedó afuera en el primer cruce de playoffs con La Amistad.

Su último partido fue justo en la cancha del club cipoleño donde supo destacarse durante varios años. También vistió las camisetas de Gimnasia y Tiro de Salta, Juventud Antoniana, Desamparados de San Juan, Estudiantes de Río Cuarto y Güemes de Santiago del Estero.

«Lamentablemente el tiempo pasa, uno crece y las prioridades cambian. Pero siempre voy a recordar con una sonrisa de felicidad el haber podido vivir del deporte más lindo del mundo! Gracias dios, gracias familia y gracias futbol! Fui muy feliz», completó Sáez en su publicación de despedida.

El mensaje completo

Fue hasta acá… Hoy después de pensar un tiempo largo y con una mezcla de sentimientos importantes, tome la decisión de dejar el fútbol!. Fue muy pero muy difícil pero siento que es el momento de decir adiós.

Voy a estar siempre agradecido a dios por haberme dado la posibilidad de cumplir mi sueño de haber sido jugador de fútbol profesional, un sueño que arranco desde muy chico y q fui alimentando con el correr del tiempo, con momentos de mucha felicidad y otros no tanto! Pero que poco a poco fueron forjando mi camino.

Gracias a todos los clubes que me abrieron sus puertas, cuerpos técnicos, compañeros y todas esas personas q el fútbol me dió la posibilidad de conocer! Y me ayudaron a crecer como jugador y persona.

Gracias a esas personas incondicionales q estuvieron a mi lado en todo momento, sobre todo en los más difíciles, mi familia, mis amigos y en especial mi señora y mi hija q fueron una parte importantísima en mi carrera!. Fueron años hermosos donde la felicidad de estar dentro de una cancha no se puede explicar con palabras.

Lamentablemente el tiempo pasa, uno crece y las prioridades cambian! Pero siempre voy a recordar con una sonrisa de felicidad el haber podido vivir del deporte más lindo del mundo! Gracias dios, gracias familia y gracias futbol! Fui muy feliz.