Henry Sáez volvió a Maronese: los motivos, su balance en Cipolletti y el posible «último baile»

Con la eliminación de Cipolletti en el Federal A, muchos jugadores del Albinegro cambiaron de club para seguir en actividad en el Regional Amateur. Un traspaso que no sorprendió fue el regreso de Henry Sáez a Maronese.

Después de varios campeonatos en La Amistad, el Goldo llegó al equipo neuquino en 2023. Su año en el Dino fue inmejorable ya que fue campeón del Torneo Oficial de Lifune y de la Copa Neuquén.

A principios de 2024 se dio su vuelta a Cipolletti para jugar el Federal A después de 12 años. El año del Albinegro fue complejo y el delantero no tuvo la continuidad que esperaba.

El balance del año de Cipolletti

Para Sáez fue una temporada de sensaciones encontradas, entre la ilusión por el regreso y el flojo año del equipo. «El balance del año deportivo no fue muy bueno, en lo personal no me tocó jugar mucho y me quedé con esa pequeña espina», comentó en diálogo con Río Negro.

«Gracias a Dios sostuvimos la categoría, no era a lo que apuntábamos al principio pero el torneo nos llevó a eso. Nos quedamos con esa tranquilidad», destacó.

Henry Sáez y un festejo muy esperado. (Foto: Florencia Salto)

Sobre su participación, reflexionó: «Pretendía sumar más minutos pero entiendo la situación, llegué para sumar desde donde toque y soy consciente de mi edad (37 años) y de que venía de otra categoría. Poder vestir de nuevo esa camiseta y volver a mi segunda casa fue una alegría inmensa y una emoción tremenda. Soy hincha del club y me quedo con esa felicidad que también fue la de mi familia y amigos».

La vuelta a Maronese

Sáez es uno de los cuatro jugadores que pasaron de Cipolletti a Maronese junto a Damián Jara, Santiago Jara y Mauricio Quilodrán para disputar el Regional Amateur.

«Sentía las ganas de seguir compitiendo, Maronese es un club donde me han tratado muy bien. Cuando se contactaron conmigo, no lo dudé. El Regional es un torneo lindo porque juegan casi todos los clubes de las zona y a un gran nivel. Lo hablé con mi familia y tomé la decisión de jugarlo», aseguró Henry.

El Dino, reciente campeón de la Copa Neuquén, debutará este domingo a las 17 horas como visitante de Pacífico. Completan el grupo Independiente de Neuquén y San Patricio del Chañar.

La chance del retiro

El delantero analiza que este Regional Amateur sea el último torneo de su carrera. «Todavía lo estoy definiendo pero casi seguro no continúe. Lo vengo analizado hace bastante tiempo, quiero dedicarle más tiempo a mi familia», afirmó.

«Tengo una edad importante para el fútbol. Lo iré analizando en el transcurso del torneo pero lo más probable es que finalice mi carrera cuando termine el Regional», agregó Sáez.