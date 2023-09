La AFA publicó los audios del VAR de las polémicas de Independiente – Instituto

La AFA publicó hoy los audios del VAR en las jugadas polémicas del partido entre Independiente e Instituto de Córdoba, en el que el equipo de Carlos Tevez reclamó dos penales en los últimos minutos.

En la primera de las situaciones, el árbitro Darío Herrera cobró un penal para el elenco de Avellaneda pero luego dio marcha atrás en su decisión al ser llamado por el VAR.

Herrera sancionó una falta de Gregorio Rodríguez contra Braian Martínez a los 44 minutos del segundo tiempo pero, después de ver la jugada en la pantalla, rectificó su decisión.

«Dejame revisar ese contacto», pidió el VAR comandado por Germán Delfino, a lo que Herrera respondió: «A un metro estoy».

No obstante, el VAR indicó: «Te voy a mostrar que el defensor primero juega la pelota y después hay un contacto por acción de juego». Tras ver las imágenes, el juez principal modificó su determinación.

Minutos más tarde, a los 48′, Herrera no cobró una infracción contra Alexis Canelo en el área en una situación que no contó con la intervención del VAR, aunque en el audio Delfino manifestó: «Se deja caer, no hay un contacto pleno. Como juega balón y el 6 baja la pierna, se deja caer».

«Estoy seguro que llego primero a la pelota, siento el contacto y me dejo caer. Yo se la punteo, pero son decisiones del árbitro. Estoy seguro que llegué primero», había expresado el propio Canelo tras finalizar el juego.

La segunda situación despertó el enojo de Tevez, que se quejó en conferencia de prensa: “Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí”, sostuvo.

“Pero es bueno que nos haya pasado ahora, así puedo ver qué dicen los que afirman que a Independiente lo ayudan porque está Tevez. Ya me tienen un poquito cansado. Me cansa un poco las boludeces que se dicen del ayudín y esas cosas”, remarcó el Apache.