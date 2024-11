La bronca de Olimpo por el arbitraje ante Sarmiento de La Banda: «Fue muy alevoso»

Olimpo se quedó afuera del Federal A en un partido que terminó en escándalo contra Sarmiento de La Banda en Santiago del Estero con una polémica actuación del árbitro principal, Joaquín Gil.

Los dos encuentros de la serie terminaron 1 a 1 pero los santiagueños avanzaron a las semifinales rumbo al segundo ascenso por tener ventaja deportiva. Hace un mes perdieron la final por el boleto directo a la Primera Nacional contra Central Norte de Salta.

La designación de Joaquín Gil ya alarmó a Olimpo en la previa dado el historial del árbitro. Este mismo año los perjudicó contra Germinal de Rawson en el Roberto Carminatti. También cobró un penal inexistente a favor de Deportivo Riestra ante Comunicaciones por la Copa Argentina.

A los medios partidarios que siguen al club bahiense no les permitieron transmitir el partido en streaming. Sarmiento abrió la cuenta de penal en una jugada fina. La falta existió pero fue en el límite del área y las imágenes no son excluyentes.

Más allá del penal, los jugadores visitantes señalaron que el juez cobró todo a favor del local, desde las faltas chicas hasta offsides que no fueron.

Al finalizar el partido, Facundo Affranchino sufrió un corte en la cabeza por un piedrazo e ingresaron al campo de juego un grupo de personas identificadas como de «seguridad privada» que se enfrentaron con los futbolistas.

Incluso llegaron a meterse hinchas de La Banda, como supuestos personal de seguridad, dispuestos a PELEARSE con los jugadores.



De no creer.pic.twitter.com/WgWPi6afjv — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 4, 2024

Affranchino: «Nunca me tocó vivir algo así en mi carrera»

Facundo Affranchino realizó fuertes declaraciones luego del encuentro, en diálogo con el medio partidario «Simplemente aurinegro».

«Lo que pasó fue una locura, imposible de describir con palabras; nunca en mi carrera me tocó vivir algo así, y espero que nunca más me toque», describió el ex River.

La palabra, justamente, de Facundo Affranchino.



“No viví algo así en mi vida. Fue alevoso”pic.twitter.com/85vkBaxVda — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 4, 2024

«Hacía mucho tiempo que no me iba de una cancha con tanta impotencia e idignación, lo que hizo la terna arbitral fue muy alevoso, desde las faltas chiquitas hasta las grandes, todas para ellos. No nos dejaron avanzar hacia el arco contrario y el penal que le cobraron a Sarmiento fue afuera del área», continuó.

«Así está el fútbol argentino y los jugadores somos víctimas una vez más. Encima, después del partido, los hinchas de Sarmiento empezaron a tirar piedras y la policía y algunas personas de seguridad privada entraron a la cancha para empujarnos y pegarnos«, concluyó el volante.

Así quedaron las semifinales del Federal A

Después de la polémica clasificación, Sarmiento de La Banda enfrentará a Germinal de Rawson mientras que Villa Mitre se medirá con Santamarina.

La ventaja deportiva y la definición de local es para los santiagueños y para los tandilenses. El que luego gane la final jugará una promoción para ascender a la Primera Nacional ante un equipo de la B Metropolitana.