La crónica del corresponsal de Río Negro desde Abu Dhabi: entre goles y resfríos

*Por Luciano Castañares, corresponsal de Río Negro en el Mundial.

Hace algunas horas jugó la Selección, que gano y goleó. Aquí la ciudad de Abu Dhabi de a poco empieza a dormir mientras nosotros hacemos trasnoche, ya que en horario argentino tenemos que seguir trabajando.

Fue un compromiso interesante para la ciudad y el público. Pero no era solo ver a la selección, sino también al mejor del mundo. Hubo muchos hinchas de los Emiratos con camisetas de Lionel Messi y la Selección Argentina.

La expectativa es gigante, todavía no llegamos a Doha, pero tenemos algunos colegas allí y de a poco empieza a tomar forma la cita mundialista. En Abu Dhabi nos cruzamos con ecuatorianos e hinchas que hacen base aquí para luego moverse a Qatar. En Ezeiza ya veíamos muchos hinchas, al igual que en el aeropuerto de Dubai y hoy en el amistoso.

Abu Dhabi es una ciudad de muchos extranjeros, más del 70% en zona comerciales está compuesta por gente de otros países. Hay muchos argentinos que llegaron al amistoso y viven en la cercanía.

Una perlita en cuanto a los hinchas es la un muchacho cordobés que nos cruzamos hoy. Junto a tres amigos emprendieron un viaje rumbo al sur de África y de ahí en bicicleta a Qatar. Dejaron las bicicletas en Doha, vinieron aquí y dijeron presente. Ahora vuelven a la capital qatarí en busca de tickets para los partidos. Quieren, al menos, poder ver alguno de la fase de grupos.

La información desde Abu Dhabi

Sobre la frase de Lionel Scaloni sobre modificar la lista de 26 jugadores, no hay tanta claridad, por lo menos con los nombres propios de los futbolistas que no están al 100%. Cuti Romero no jugó los últimos partidos y no esta pleno. Según la información que aquí circula, las ausencias de los no convocados se debe a un resfrío y una congestión y no a una lesión muscular: lo tomo con pinzas.

En el caso de Marcos Acuña, hoy sumó minutos, pero no está tan bien desde lo físico, hay una pubalgia que lo tiene a maltraer y es muy tramposa. Jugó sin dificultades y esa lesión puede volver a parecer.

Hay que esperar cómo evoluciona el Huevo de esa molestia para ver si toman una decisión de cara a la lista final. El tercer nombre es de Nico González, que tampoco está en perfectas condiciones.

Respecto a las ausencias en el banco de suplentes de Papu Gómez y Paulo Dybala, es algo ligado al resfrío y desde el cuerpo técnico y de la delegación indican que están ligados al cambio de temperatura dentro de los hoteles y también a la salida a la ciudad.

Hace media hora volvimos de cenar y hacían 28 grados. Pasada la medianoche y dentro de los hoteles los aires acondicionados están en un nivel que se nota mucho la diferencia con la calle. Eso le ha jugado una mala pasada a la selección y desde el cuerpo técnico elevaron un pedido exclusivo a la organización del Mundial y a quienes están encargados de la universidad de Qatar, donde la Selección hará base, para que no baje tanto la temperatura sino que se temple el ambiente. También se siente mucho la humedad.

Respecto al idioma, en Emiratos adoptaron el inglés de forma total. Abu Dhabi es una ciudad con mucha luz, compuesta por extranjeros, todos muy gentiles. Pocos andan a pie, muchos lo hacen en monopatín o transporte público. Se ven autos de mucho lujo, todos de alta gama, incluso los remises. Durante el día el transito es muy pesado y de noche es casi nulo.

Se respeta mucho la religión, rezan dos veces cuando suena una campana. Primero 5 y media de la mañana y luego en horas de la noche. Es como si fuera una sirena de bomberos, invocando al rezo de todo el pueblo.

Ahora nos moveremos a Qatar detrás de la selección. El Mundial es inminente.