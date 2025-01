La dura advertencia de Gallardo tras el empate de River en el debut: «Los vamos a padecer”

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego del empate de River ante Platense por 1-1 en el debut del torneo Apertura de la Liga Profesional. El Muñeco aseguró que no se iba preocupado pero dejó una advertencia para su plantel de cara a los próximos encuentros.

Gallardo remarcó que Vicente López es “una cancha difícil para nosotros” y recordó que “siempre nos ha generado algo adverso, si no tenemos un jugador lesionado, tenés un gol accidental”. En ese sentido, destacó que el gol del Calamar les dio “la posibilidad de estar cómodo. Se encontraron con el gol y los ayudó a sentirse más cómodos”.

Además, planteó que «fue un partido difícil. Intentamos hacer nuestro juego, a veces con control, a veces con más dificultad porque la cancha no estaba para jugar de la manera que nos gusta. Es complejo, el rival juega con el resultado, el espacio, nos faltó un poco más de presencia en el ultimo sector del campo de juego”. Y admitió que “cuando no se puede jugar por dentro, vas por los costados y terminás con una pelota en el área, como sucedió en el gol.

En líneas generales, el Muñeco opinó sobre el debut y dejó en claro que “no nos permite arrancar como hubiésemos querido, con nuestro vuelo futbolístico, pero no me preocupa para nada. El partido se presenta de una manera en la que no podés jugar como te gusta jugar y hay que intentar leer los partidos, sabíamos que iba a ser así, cerrado, de fricción, de pocos minutos de juego. No íbamos a poder imponer nuestra dinámica porque el rival juega con sus armas. Nos descolocó un poco el gol, los hizo sentir más fuete, los favoreció. Nada que no supiéramos que iba a pasar”.

Sin embargo, el entrenador del Millonario planteó que sus jugadores deberán aprender a disputar este tipo de partidos, donde no se generan los espacios para realizar el juego que pueden llevar a cabo en el Monumental.

«Teníamos dos barreras de frente, era muy difícil meter pases filtrados. Tenemos que habituarnos a jugar también estos partidos, el futbol argentino tiene muchos de estos partidos; si no sabemos jugar, los vamos a padecer. Tenemos que estar mentalizados que de estos partidos va a haber muchos», concluyó Gallardo.

Marcelo Gallardo salió a bancar a Armani tras el blooper en el gol de Platense

El entrenador de River salió a respaldar a Armani luego de su error en el gol del Calamar y remarcó sus condiciones.

«Se repone rápidamente como todo arquero de experiencia, de Selección, de una grandísima trayectoria. Los goles accidentales pueden suceder y lo importante en cómo responda a eso. No tengo nada para decirle. Solo queda acompañarlo porque esas cosas suceden«, sostuvo Gallardo.