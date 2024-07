La dura confesión de la novia de Enzo Fernández sobre los comienzos de su carrera: «No teníamos…»

En la previa del cruce entre Argentina y Ecuador por los cuartos de final de la Copa América. Los jugadores de la Albiceleste mostraron su lado más humano junto a sus familias en las redes sociales. Y la novia de Enzo Fernández, reveló detalles de los difíciles momentos que pasaron en el inicio de su carrera.

Valentina Cervantes, pareja del volante campeón del mundo contó detalles de la difícil situación económica que atravesaron cuando nació su primera hija Olivia antes de la explosión del mediocampista.

“Él tenía claro lo que quería hacer. Sabía que quería ser jugador, pero sinceramente creo que hasta ni él se imaginó esta situación. A mi me pasa también que cuando nació Olivia vivíamos en un monoambiente en Urquiza que nos pagaba el representante de Enzo en ese momento”, explicó la compañera de vida del mediocampista del Chelsea en Urbana Play.

Y confesó que «cuando nace Olivia que vino así por la vida, nosotros no teníamos en ese momento. Yo trabajaba en un call center, ganaba relativamente poco y él no tenía un sueldo todavía. Le comprábamos ropa usada por Marketplace. Tres años después nace el nene y por suerte es otra realidad totalmente diferente”.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes: cómo surgió la historia de amor

La pareja se formalizó en 2018, pero el vínculo entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes nació mucho antes. Además, Cervantes contó la divertida anécdota sobre la final de la Copa Libertadores 2018 donde el volante por una cábala decidió echarla, terminó de consolidar a una pareja que cada vez se agranda más con sus dos pequeños llamados Valentina y Benjamín.

“Nos conocimos un poco antes, pero estamos juntos desde esa fecha. Cuando lo conocí él estaba en la Quinta División de River. Soy un año más grande que él, lo conocí con 16 años y nos fuimos a vivir juntos a los 17. Ya nos conocíamos de antes porque somos del mismo barrio, de San Martín (Provincia de Buenos Aires) y del mismo grupo de amigos”, comentó Valentina.

Sin embargo, explicó el verano que terminó de cambiar la historia: “Enzo siempre iba a veranear a Mar del Tuyú y en 2018 cuando fui con mi familia de vacaciones para allá y ahí lo terminé de conocer. No salíamos a bailar en ese momento, nos juntábamos en la playa. Hablamos ese verano y nos pusimos de novios. Activamos entre los dos. Me acuerdo que en la primera cita me invitó al cumpleaños del sobrino en la quinta y me pareció re bien. Conocí a toda su familia, y eso que son un montón. Ya los conocía a los padres de Mar del Tuyú, pero solo a ellos”.

Y concluyó que «nos tomábamos el colectivo los dos. Enzo se bajaba en General Paz y se tomaba otro hasta River y yo seguía un poco más y me bajaba en la estación de Urquiza porque trabajaba en el centro en un call center, cerca del Obelisco«.

Con información de TyC Sports