La FIFA anunció cambios para el Mundial Sub 17: se jugará todos los años y participarán más selecciones

El Consejo de la FIFA realizó un importante anuncio este jueves. Confirmaron varios cambios para el Mundial Sub-17 a partir de 2025. Entre los más destacados, la competición comenzará a ser anual y se jugará, durante cinco ediciones consecutivas, en la misma sede.

La Copa del Mundo se disputaba cada dos años con 24 selecciones y en su última edición, disputada en Indonesia 2023, la Selección Argentina de Diego Placente finalizó en el cuarto puesto tras perder con Malí.

Sin embargo, a partir del próximo año, la FIFA confirmó que se jugará todos los años, tendrá un total de 48 Selecciones y mantendrá la misma sede hasta la edición de 2029.

En el caso del certamen masculino, la sede traerá buenos recuerdos para la Argentina. Ya que entre 2025 y 2029 se desarrollará en Qatar, el país en el que la Selección mayor se consagró campeona del mundo en diciembre de 2022. Mientras que la competición femenina, se jugará las cinco ediciones consecutivas en Marruecos.

«Como parte del compromiso de la FIFA con las categorías juveniles, y tras la reciente decisión de ampliar el Mundial sub 17 a 48 Selecciones y organizar esta competición anualmente en vez de cada dos años, se confirmó que, a partir de 2025, las próximas cinco ediciones se celebrarán en Qatar. Del mismo modo la Copa Mundial femenina sub 17, que se amplió a 24 selecciones, se disputará anualmente a partir de 2025 y tendrá lugar en Marruecos hasta 2029«, informó la FIFA mediante un comunicado oficial.

