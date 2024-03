La dura confesión de Tagliafico tras haber ganado el mundial: “Me agarró una especie de vacío”

En un año y medio, la Selección Argentina arrasó en toda competición que jugó. La Copa América, la Finalissima y el Mundial dejaron la vara muy alta y este año tienen la oportunidad de ratificar su jerarquía en Estados Unidos. Nicolás Tagliafico, defensor de la Scaloneta habló de esta nueva competición y reconoció las sensaciones que vivió post mundial.

El lateral ex Independiente habló sobre lo que significó la obtención de la Copa del Mundo pero se focalizó en su situación anímica luego de Qatar. «En 2023 me agarró una especie de vacío luego de haber ganado el mundial. Me pregunté: ¿y ahora?”, planteó.

Aunque rápidamente remarcó que tiene un objetivo claro con la Albiceleste, la Copa América, y asegura que van por el bicampeonato continental. “Trato de pasar página, lo que se logró ya se logró. Trato de seguir superándome, yo sé que después de una Copa del Mundo no hay otra cosa, pero trato de seguir superándome”, opinó.

Sus declaraciones van en sintonía con lo planteado por el entrenador, Lionel Scaloni, que luego de la histórica victoria sobre Brasil en las Eliminatorias puso en duda su continuidad. Tagliafico describió que “cuando uno siente que por ahí llegó a su techo empieza a tener dudas. A todos nos pasa y el nivel de exigencia empieza a ser más grande”.

Además, remarcó que se debe valorar este exitoso proceso, y reconoció que “lo clave es saber que esto va a terminar, pero disfrutando todo lo que va pasando”.

Y habló sobre el cierre de ciclos para alguno de los referentes, como es el caso de Ángel Di María, que anunció que la Copa América será la última vez que vestirá la Albiceleste, “uno cuando lleva tiempo en la Selección quiere estar siempre ahí. ¿A quién no le gustaría quedarse siempre? No es fácil decir ‘hasta acá llegué’. Uno por ahí se da cuenta de que no está al máximo nivel, pero de alguna manera quiere ayudar y eso también depende del entrenador”.

Tagliafico habló sobre volver al futbol argentino: «Hoy no pienso eso»

Antes de finalizar el diálogo con DSports Radio, el lateral izquierdo del Lyon, adelantó que no está en sus planes volver al fútbol argentino.

“No me veo volviendo al fútbol argentino, hoy no pienso eso. La situación en Argentina no es la mejor, no se que va a pasar en el futuro», describió.

Aunque concluyó que «no quiero ser esclavo de mis palabras ni prometer nada. Ojalá el fútbol argentino mejore”.