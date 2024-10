La inesperada confesión de Deyverson sobre su esposa tras el triunfo ante River: «Me dio una lección»

River sufrió una dura caída en el duelo de ida ante Atlético Mineiro por las semis de la Copa Libertadores y uno de los protagonistas del triunfo por 3-0 fue el delantero Deyverson. El brasileño anotó dos goles, dio un show dentro de la cancha y cautivó a toda la hinchada. Tras la victoria, habló en conferencia de prensa y sorprendió con sus declaraciones.

Luego de que finalizó el partido, el goleador fue elegido el jugador del partido y planteó que “no puedo dejar de hablar de mi esposa, me dio una lección. Hoy me alimento bien, dejé de tomar cerveza”.

Y habló de los consejos que le dio antes del duelo con el Millonario: “Me dijo que no me cayera al suelo, que solo jugara al fútbol y marcara un gol. Y, Dios me honró. Sus palabras significan mucho para mí».

Deyverson y su esposa, Karina Alexandre.

Además, el delantero se refirió al Galo y destacó el apoyo que recibió en el club: “Estoy muy agradecido a esta maravillosa hinchada, a todo el personal, a esta gente que trabaja, al chico de la limpieza, al chico que lava la ropa, a toda la gente. Sin ellos, Deyverson no estaría aquí. El Galo me abrió las puertas de una manera que ni siquiera imaginaba”.

La autocrítica de Marcelo Gallardo tras la derrota de River en Copa Libertadores

“Creo que no salió absolutamente nada de lo que planificamos o intentamos desarrollar en la previa del partido. Es difícil hacer un análisis porque nada fluyó, no se manifestó lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía la pagas caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser, y eso el rival lo vio lo aprovechó. No hay mucho análisis el partido después de eso”, reconoció Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

Además, se refirió a las fallas que tuvo el equipo durante el partido: «Tratar de jugar mano a mano con los extremos de ellos por fuera. Por dentro jugaban con tres puntas. También, tratar de tomar hombre, más Nico Fonseca que iba a ser el hombre libre para tener la posibilidad de hacer dos con uno, si era necesario. Después, que fluyera. No fluyó. Ellos con pelotazos largos nos complicaron. Sabíamos que podía ser así. Hubo desacoples del equipo y llegaron los goles. Fueron muy fáciles que nos hicieron. Es la sensación que te da. No fuimos el equipo duro que tendríamos que haber sido para resistir los ataques de ellos y dañarlos cuando recuperábamos la pelota».