La inesperada promesa de Jorge Almirón a Boca: «Algún día voy a volver»

Jorge Almirón está viviendo un gran momento en su carrera. El entrenador argentino se consagró campeón con Colo Colo del torneo chileno pero no olvida su último paso en el fútbol argentino, donde le quedó la espina de ser campeón de la Copa Libertadores con Boca.

El entrenador dialogó en Espn y se refirió a su etapa en el Xeneize, aseguró que «mi paso por Boca fue espectacular, yo lo disfruté muchísimo. La convivencia con los jugadores fue muy buena, me dediqué solamente a trabajar, lo llevé muy bien y tranquilo. Los jugadores con mucha experiencia ayudan a ese proceso».

Y reflexionó sobre el estilo de juego que tenía aquel plantel: «A mí me encantó el equipo porque era muy de estar los detalles, sabía a lo que jugaba. En ese momento teníamos que hacerlo de esa manera. No me interesa lo que digan, era yo el que tomaba decisiones. Respetábamos el plan de juego y lo hicimos junto con los jugadores».

Sobre su participación a nivel continental, Almirón detalló que «nos enfocamos totalmente en la Copa Libertadores. Recuperar al plantel y hacerlo competitivo fue muy importante». Y reveló los motivos de su salida: «Me fui porque perdimos la final. Después del partido lo pensé y tomé esa decisión. Fue un golpe duro para mí, creí que la íbamos a ganar. Sentí que me tenía que ir, a veces cuando pasan estas cosas cambiar de energía también es bueno».

Además, volvió a referirse a las chances que tuvo el elenco azul y oro de levantar la séptima Copa Libertadores: «Si entraba la de Merentiel tal vez cambiaba la historia; si llegábamos a los penales estábamos con mucha confianza, a Chiquito (Sergio Romero) le tenían terror todos».

Jorge Almirón sueña con volver a Boca

Por otra parte, el entrenador fue consultado sobre un posible regreso al elenco de la Ribera y no lo dudó. «En algún momento voy a volver a Boca, es un gran deseo, pero las cosas se darán como se tengan que dar. Con la gente quedé muy bien, esa es la sensación que tengo», remarcó.

Además, se refirió a su relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize en aquel momento. «Me fue a buscar en el peor momento de mi carrera como entrenador. Estaba en México y de repente sonó el teléfono, era él. Nos juntamos y se decidió rápido. La relación fue la de un vicepresidente del club que sabe mucho del fútbol y toma decisiones, que es el número uno lejos de Boca y su personalidad lo hace muy fuerte y simple a la vez. Teníamos la comunicación normal, la justa, la correcta», describió.

«Nunca hubo cortocircuitos para nada con Riquelme, siempre fue una muy buena relación», concluyó el entrenador del Cacique.