Fotomultas en Neuquén: los tribunales municipales ya tienen auxiliares para multar a los autos que se estacionan en las rampas

Los tribunales de Faltas de la ciudad ya cuentan con más de 70 «agentes colaborativos» que se encargan de infraccionar , mediante el uso del celular, a los vehículos que obstruyen las rampas. Más de la mitad son jóvenes que no pertenecen a las familias con discapacidad, lo que llamó la atención de las autoridades y a quienes padecen la falta de conciencia sobre la utilidad de las rampas para la circulación en Neuquén capital.

El uso de las fotomultas en las rampas requiere de una inscripción previa en la subsecretaría de movilidad y de una capacitación para conocer los alcances de la tarea, que es totalmente voluntaria.

Luego de la incorporación de 75 personas al registro de voluntarios, habrá una nueva capacitación por los inscriptos para la app Neuquén accesible y el registro municipal sumará a los que aprueben el teórico y práctico para integrar el plantel de agentes colaborativos. Solo después de aprobar, se los habilita con la app en el móvil, para infraccionar.

Hasta el viernes, se registraron 50 infracciones en estudio por parte de los Tribunales de Faltas. La imputación es de mal estacionamiento calificado, que se multa con 200 a 500 unidades fijas. La actualización a mayo estableció un precio de 1075 cada una.

La app para infraccionar a los vehículos que se estacionan sobre las rampas surgió porque no resultaba efectivo las rondas de inspección municipal o el llamado a la línea de atención al cliente (147) con una foto de la falta para terminar con el problema de los obstáculos para transitar a diario por Neuquén.

La obstrucción de las rampas califica como mal estacionamiento agravado, con multas de más de 215.000 pesos (foto Cecilia Maletti)

La reglamentación tardó un año en llegar luego de la sanción de la norma, mientras que en 2025 ya se cuenta con un registro municipal de personas habilitadas para sacar fotomultas con el celular a los infractores.

Los familiares que auxiliaban a una persona en sillas de ruedas o con problemas de movilidad que no podían cruzar o circular punto a punto por la vía pública cuestionaban que cuando se llamaba a un inspector o inspectora de tránsito, o la grúa, los vehículos que impedían el paso, se retiraban o ya no estaban.

«No se puede pelear cada 2 cuadras porque están tapadas todas las esquinas o el paso con vehículos en las veredas, el objetivo es salir a hacer un trámite a 20 cuadras y que no sea un camino de obstáculos cada 150 metros», se quejaban los familiares de personas con discapacidad cuando insistieron en la necesidad de infracciones efectivas para transitar por las veredas de la ciudad sin obstáculos.



El municipio también capacitó en el uso de la app a agentes de la subsecretaría de Discapacidad de la provincia. Mosna recordó que es el único municipio con una aplicación que es una herramienta «para promover, proteger y garantizar el libre tránsito y circulación de las personas con discapacidad» dentro del egido.

El diseño digital fue de la secretaría de Modernización para hacer denuncias a infractores de tránsito que estacionan en las rampas o en reservas de estacionamiento para gente con discapacidad.

Cómo funciona

La app para denunciar la obstrucción de rampas se autorizó por ordenanza en octubre de 2023, se reglamentó en octubre de 2024 y se puso en marcha hace dos meses. En este tiempo, se sancionaron medio centenar de infracciones por parte de los voluntarios, que a su vez fueron direccionados a la zona de monitoreo de tránsito y a los tribunales de Faltas.

Son las juezas municipales las que disponen si corresponde el pago de multas a partir de que recepcionan el acta de infracción y la foto. Inicialmente, en la ordenanza se establecía que el agente colaborativo (casi un inspector municipal de rampas) podría elevar la fotomulta al Tribunal de Faltas para castigar a los conductores indolentes.

El mal estacionamiento agravado (por obstruir rampas) involucra multas, el curso para conocer las dificultades de una persona con movilidad reducida y la quita de puntos en el sistema de scoring del carnet nacional (foto Cecilia Maletti)

Con la incorporación del centro de monitoreo que recepciona las fotomultas de las más de 200 cámaras que hay en la ciudad, el acta del «agente colaborativo» se valida en el lugar.

«El 50% de los agentes colaborativos, no tienen relación directa con familiares de discapacitados, se trata de jóvenes o personas que se indignan con esta actitud, se inscriben, hacen el curso que se exige para obtener la app y se transforman en agentes colaborativos», describó Isabel Mosna, subsecretaria de discapacidad de la municipalidad de Neuquén.

Comportamiento agravado

El mal estacionamiento, agravado por obstruir una rampa para peatones con discapacidad, no es una falta que se pueda subsanar con el pronto pago. Además de la multa, se obliga al infractor o infractora a realizar un curso virtual para conocer sobre las dificultades que tienen las personas con movilidad reducida y los problemas adicionales que les acarrea una rampa obstruida.

El mal estacionamiento agravado califica para multas de 215.000 pesos a 750.000 pesos. Y según lo defina la jueza de Faltas, implica un descuento en el scoring de puntos en el sistema de sanciones para el carnet de conductor nacional.

«La fotomulta es una herramienta, el objetivo es concientizar sobre la importancia de vivir en una ciudad accesible para todos, convivir con personas que tienen discapacidad y requieren de actitudes diferentes», destacó Mosna.

Consideró que los «agentes colaborativos» ponen en agenda cómo se trabaja para una ciudad más accesible, con menos barreras para las personas con problemas de movilidad. En estos días, por ejemplo, está previsto hacer una nueva capacitación con más inscriptos para usar la app colaborativa.

Además de las personas anotadas a través de la página web de la municipalidad, desde el 21 al 23 de mayo, la subsecretaría se trasladará a los barrios Gregorio Alvarez y Villa Ceferino, ante un pedido de las vecinales para socializar el dispositivo. «Hay muchos interesados en conocer qué es esto y las herramientas para la accesibilidad», sostuvo la subsecretaria de discapacidad de la comuna.