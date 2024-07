Alejandro Garnacho llenó de elogios a sus compañeros de la Selección Argentina: «Tenemos a…»

En la previa del cruce entre Argentina y Canadá, Alejandro Garnacho participó de un divertido ping pong y reveló algunas intimidades de la Albiceleste. Además, sorprendió con su respuesta cuando fue consultado sobre qué jugador extranjero elegiría para que defienda los colores argentinos.

El Bichito fue campeón de la FA Cup y también se consagró en la Copa de la Liga con el Manchester United. Sin embargo, cuando fue consultado sobre «la experiencia más gratificante de su carrera«, no dudó: «El debut con la Selección».

Mientras que al momento de elegir a su compañero para irse de vacaciones, Garnacho contestó el nombre de «Facu Buonanotte» y reveló quién es su pareja del truco: «El Colo Barco». Aunque como el ex Boca no fue convocado por Lionel Scaloni para la Copa América, el delantero del conjunto inglés tuvo que buscarse otro compañero.

¿El compañero que mejor se viste? El extremo de los Diablos Rojos no dudó y aseguró «Rodri De Paul», además dejó en claro su preferencia del mate por sobre el café.

