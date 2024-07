Leandro Paredes reveló qué jugador brasileño le gustaría que fuese argentino

En la previa del cruce entre la Selección Argentina y Ecuador por los cuartos de final de la Copa América, uno de los referentes de la Albiceleste mantuvo un divertido ping pong y generó polémica con una consigna. Leandro Paredes eligió qué jugador brasileño le gustaría que sea argentino.

El volante de la Roma y figura en la Selección Argentina mantuvo una entrevista con Duelbits y respondió sin dudar “¿Qué jugador te gustaría que fuese argentino?”. Sin dar vueltas, Paredes nombró a Neymar, pese a la rivalidad que existen entre ambos países.

Así como se rindió ante su excompañero del PSG, el ex Boca sentenció a un compañero de la Scaloneta. Contó que Nicolás Otamendi es el que más ronca en las concentraciones. Aunque anteriormente ya lo había elogiado, aseguró que el zaguero es uno de los que mejor se viste en la Albiceleste.

Además, opinó sobre Rodrigo De Paul, indicó que es su fiel compañero para ir de vacaciones y en los partidos de truco. Ya sobre el cierre, confesó que si no se dedicaba al fútbol hubiese sido jugador de pádel, eligió al mate por sobre el café y destacó al estadio Santiago Bernabéu como el “más duro”.

We asked Lea Paredes which of his teammates snores the most , which player he wishes was Argentinian and more!



Check out his answers in our exclusive Ping Pong series!#Sponsor #Rewarding #Duelbits #Argentina pic.twitter.com/ZbFvE2dFvM